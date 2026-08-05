Βίντεο timelapse αποτυπώνει πώς εξαπλώθηκε ραγδαία, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η πυρκαγιά στις νότιες πλαγιές του Κιθαιρώνα.

Το οπτικό υλικό καταγράφηκε από κάμερα που τοποθέτησε στην κορυφή του βουνού η Ένωση Ραδιοερασιτεχνικών Δικτύων (Ε.ΡΑ.ΔΙΚ.), με τη συνδρομή εθελοντών στο πλαίσιο δικτύου για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος και των καιρικών συνθηκών.

Στο συγκλονιστικό αυτό βίντεο αποτυπώνεται η πορεία του πύρινου μετώπου, το οποίο, παίρνοντας ένταση από τους ισχυρούς ανέμους, κινήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 1 Αυγούστου, προς το Πόρτο Γερμενό, την Ψάθα, το Κανδύλι και τα Βίλια. Το νέφος της πυρκαγιάς ήταν τόσο έντονο, που σχημάτισε νέφη pyrocumulus.

Λόγω της αναζωπύρωσης υπήρξε στη διακοπή της κυκλοφορίας στον δρόμο Βιλίων – Πόρτο Γερμενού και ήχησε το 112 για προληπτικές απομακρύνσεις κατοίκων.

Από το πέρασμα της φωτιάς κάηκαν δασικές εκτάσεις, ποιμνιοστάσια και κατοικίες.

Δείτε το βίντεο:



Η πυρκαγιά που ξεκίνησε στην πολύπαθη νότια Βοιωτία και έφτασε ως σχεδόν τον Σαρωνικό κόλπο, για να τερματίσει κυρίως σε ήδη καμένες εκτάσεις, θάλασσα ή εκτάσεις με πολύ λιγότερη καύσιμη ύλη.



Πηγή: skai.gr

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