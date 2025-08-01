Ιράν: Ακρωτηριασμός χεριού σε τρεις καταδικασθέντες για κλοπές

Οι δικαστικές αρχές του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα πως τρεις άνδρες που είχαν καταδικαστεί για κλοπές υποβλήθηκαν σε ακρωτηριασμό χεριού, ποινή που σπάνια επιβάλλεται αλλά προβλέπεται στον ιρανικό ποινικό κώδικα. Συνήθως εφαρμόζεται σε περιπτώσεις καθ’ υποτροπή διάπραξης εγκλημάτων.

«Η ποινή του ακρωτηριασμού χεριού για τρεις επαγγελματίες κλέφτες, που είχαν διαπράξει πληθώρα κλοπών, εκτελέστηκε στην επαρχία του δυτικού Αζερμπαϊτζάν», στο βορειοδυτικό Ιράν, όπως μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο Mizan Online, το οποίο πρόσκειται στις δικαστικές αρχές της χώρας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι καταδικασθέντες είχαν συλληφθεί πριν από αρκετά χρόνια και σε βάρος τους υπήρξαν δεκάδες καταγγελίες από διάφορες επαρχίες της χώρας.

Το Mizan Online υπογραμμίζει πως ο ακρωτηριασμός εφαρμόστηκε αφού το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε την ποινή μετά την άρνηση των καταδικασθέντων να επιστρέψουν τα κλοπιμαία – κυρίως χρυσά κοσμήματα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, χρησιμοποιήθηκε μια μηχανή γκιλοτίνας στις Κεντρικές Φυλακές της Ορούμιε, για να ακρωτηριάσουν τα δάχτυλα 3 κρατουμένων (των Χάντι Ροστάμι, Μεχντί Σαραφιάν και Μεχντί Σαχιβάντπου) που είχαν καταδικαστεί για κλοπή. Αλυσοδεμένοι, με δεμένα μάτια και χειροπέδες οι άνδρες υπέστησαν ακρωτηριασμό σε τέσσερα δάχτυλα στο δεξί τους χέρι.

Τα τελευταία χρόνια, μη κυβερνητικές οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν κατ’ επανάληψη καταδικάσει την εκτέλεση ποινών ακρωτηριασμού στο Ιράν.

Η οργάνωση Ανθρώπινα Δικαιώματα του Ιράν (IHRNGO), με ανάρτησή της, καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, τη σκληρή και απάνθρωπη τιμωρία και ζητά διεθνή πίεση στο Ιράν για την κατάργηση τέτοιων μεσαιωνικών ποινών.

Iran authorities carried out the finger amputation sentences of co-defendants Hadi Rostami, Mehdi Sharifian and Mehdi Shahivand in Urmia Central Prison.

Condemning the cruel and inhumane punishment in the strongest terms, Iran Human Rights calls for international pressure on Iran… pic.twitter.com/9Qq9DBpB6b — Iran Human Rights (IHRNGO) (@IHRights) July 31, 2025

Πηγή: skai.gr

