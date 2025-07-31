Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έστειλε επιστολές στους διευθύνοντες συμβούλους 17 μεγάλων φαρμακευτικών εταιρειών, ζητώντας να αναλάβουν άμεσα δράση με στόχο τη μείωση του κόστους των συνταγογραφούμενων φαρμάκων για τους Αμερικανούς, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

Επιστολές εστάλησαν σε κορυφαία στελέχη των Eli Lilly, Sanofi, Regeneron, Merck & Co, Johnson & Johnson και AstraZeneca, μεταξύ άλλων. Αντίγραφα των επιστολών κοινοποιήθηκαν στον λογαριασμό του Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο πρόεδρος ζητεί από τις φαρμακευτικές εταιρείες να μειώσουν τις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, να εγγυηθούν πως θα κρατήσουν σε χαμηλά επίπεδα τις τιμές νέων σκευασμάτων, και να επιστρέψουν πλεονάζοντα έσοδα από το εξωτερικό στους αμερικανούς ασθενείς και φορολογούμενους, χωρίς όμως να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε προθεσμία στις φαρμακοβιομηχανίες μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου προκειμένου να δεσμευτούν ότι θα εκπληρώσουν τα παραπάνω.

«Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, οι τιμές που πληρώνουν οι Αμερικανοί για επώνυμα φάρμακα είναι υπερτριπλάσιες εκείνων σε άλλα ανεπτυγμένα κράτη», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ. Συμπλήρωσε πως η αμερικανική κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο για να βάλει τέλος σε «καταχρηστικές πρακτικές» στην τιμολόγηση φαρμάκων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

