Αποσύρονται 1.350 μέλη της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έδωσε σήμερα εντολή για την απόσυρση περίπου 1.350 μελών της Εθνοφρουράς που είχαν αναπτυχθεί στο Λος Άντζελες μετά τις ταραχές που πυροδότησαν οι μαζικές συλλήψεις παράτυπων μεταναστών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τον Ιούνιο την ανάπτυξη Εθνοφρουράς και πεζοναυτών στο Λος Άντζελες, παρά την εναντίωση του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, με στόχο να καταστείλει τις επεισοδιακές διαδηλώσεις που ακολούθησαν τις ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις πρακτόρων της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE).

Έκτοτε η κατάσταση στην περιοχή έχει εκτονωθεί σε μεγάλο βαθμό. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, είχαν αποσυρθεί περισσότερα από 2.000 μέλη της Εθνοφρουράς και 700 πεζοναύτες.

«Περίπου 250 μέλη της Εθνοφρουράς παραμένουν στο Λος Άντζελες για την προστασία του προσωπικού των ομοσπονδιακών υπηρεσιών», διευκρίνισε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ.

Ανάπτυξη Εθνοφρουράς σε αμερικανική πολιτεία χωρίς την έγκριση του κυβερνήτη δεν είχε συμβεί στις ΗΠΑ από το 1965.

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος κάνει λόγο για «εισβολή» στις ΗΠΑ «εγκληματιών από το εξωτερικό» και εφαρμόζει σχέδια μαζικών απελάσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

