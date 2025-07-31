Οι Ηνωμένες Πολιτείες και 13 συμμαχικές τους χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, κατηγόρησαν το Ιράν ότι διεξάγει μια πολιτική "δολοφονιών και απαγωγών" στο εξωτερικό, σε κοινή δήλωσή τους.

"Είμαστε ενωμένοι στην εναντίωσή μας στις προσπάθειες των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών να σκοτώνουν, να απαγάγουν και να παρενοχλούν πολίτες στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, παραβιάζοντας κατάφωρα την κυριαρχία μας", αναφέρουν στο κείμενο αυτό

Καταδικάζοντας την έξαρση των σχεδίων δολοφονίας, απαγωγής και παρενόχλησης από τις ιρανικές μυστικές υπηρεσίες που έχουν στόχο πολίτες στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, οι χώρες αυτές δηλώνουν ότι τέτοιου είδους ενέργειες πραγματοποιούνται ολοένα και περισσότερο σε συνεργασία με διεθνή εγκληματικά δίκτυα.

"Οι υπηρεσίες αυτές συνεργάζονται όλο και περισσότερο με διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις για να στοχοθετούν δημοσιογράφους, αντιφρονούντες, Εβραίους πολίτες, νυν και πρώην αξιωματούχους στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Αυτό είναι απαράδεκτο".

Καμιά διευκρίνιση δε δόθηκε για τη φύση των επιθέσεων αυτών ούτε πού φέρεται να έλαβαν χώρα.

Ωστόσο, η Επιτροπή Πληροφοριών και Ασφάλειας (ISC) του βρετανικού κοινοβουλίου παρατήρησε σε έκθεση πριν από 15 ημέρες ότι η απειλή σωματικών επιθέσεων από το Ιράν στο βρετανικό έδαφος αυξήθηκε "σημαντικά", με τουλάχιστον 15 απόπειρες ανθρωποκτονίας ή απαγωγής από το 2022.

Και σύμφωνα με έκθεση των ολλανδικών υπηρεσιών πληροφοριών, η Ολλανδία έκρινε "πιθανό να ευθύνεται το Ιράν για απόπειρες δολοφονίας", αναφέροντας την περίπτωση ενός Ιρανού που στοχοθετήθηκε τον Ιούνιο του 2024.

Εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι κυβερνήσεις της Βρετανίας, της Αλβανίας, της Αυστρίας, του Βελγίου, του Καναδά, της Δημοκρατίας της Τσεχίας, της Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Ισπανίας και της Σουηδίας υπογράφουν τη δήλωση αυτή.

"Δεσμευόμαστε να εργαστούμε από κοινού για να εμποδίσουμε να γίνονται τέτοιες ενέργειες και καλούμε τις ιρανικές αρχές να σταματήσουν αμέσως αυτές τις παράνομες δραστηριότητες στα αντίστοιχα εδάφη μας", τονίζουν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.