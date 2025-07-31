Μακ Γκρέγκορ

Ο πρώην σούπερ σταρ του UFC Conor McGregor έχασε την έφεση που άσκησε την Πέμπτη στην Ιρλανδία κατά της εις βάρος του απόφασης σε υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης, σημειώνει το Reuters.

Τον Νοέμβριο του 2024, ένα αστικό δικαστήριο έκρινε τον McGregor ένοχο για σεξουαλική επίθεση σε μια γυναίκα σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Δουβλίνο τον Δεκέμβριο του 2018.

Ο ΜακΓκρέγκορ, 37 ετών, διατάχθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο του Δουβλίνου να καταβάλει στο θύμα 248.000 ευρώ, ή περίπου 257.000 δολάρια εκείνη την εποχή. Ο ΜακΓκρέγκορ άσκησε έφεση κατά της απόφασης αυτής τον Φεβρουάριο, αλλά το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την έφεσή του την Πέμπτη.

Καμία ποινική δίωξη δεν προέκυψε από το περιστατικό που φέρεται να συνέβη αφού οι δύο τους συναντήθηκαν σε ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι. Η γυναίκα είπε ότι ο McGregor την ανάγκασε να πέσει πάνω σε ένα κρεβάτι και την έπνιξε.

Ένας νοσηλευτής που περιέθαλψε τα τραύματα της γυναίκας το επόμενο πρωί κατέθεσε ότι δεν είχε δει ποτέ τόσο έντονες μελανιές σε θύμα, σύμφωνα με το BBC News.

Η γυναίκα ανέφερε ότι στη συνέχεια άφησε τον McGregor να κάνει ό,τι ήθελε γιατί φοβόταν για τη ζωή της και ότι δεν θα ξαναδεί την κόρη της.

«Με άφησε να φύγω και θυμάμαι να του λέω ότι λυπάμαι, καθώς ένιωθα ότι έκανα κάτι λάθος και ήθελα να τον διαβεβαιώσω ότι δεν θα το έλεγα σε κανέναν για να μην μου ξανακάνει κακό», είπε η γυναίκα στο δικαστήριο.

Ο ΜακΓκρέγκορ έχει επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες, λέγοντας ότι οι δύο τους είχαν συναινετικό σεξ.

Πηγή: skai.gr

