Στη Ρώμη ο δεύτερος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν το Σάββατο

Ο δεύτερος γύρος πυρηνικών συνομιλιών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών θα διεξαχθεί το Σάββατο στην ιταλική πρωτεύουσα Ρώμη, με τη διαμεσολάβηση του Ομάν, όπως μετέδωσαν την Τετάρτη τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA είχε αναφέρει τη Δευτέρα, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, ότι οι συνομιλίες θα διεξάγονταν στη Μασκάτ του Ομάν.

Κι ενώ οι προσπάθειες για εξεύρεση κοινής γραμμής μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζεται, νωρίτερα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί είχε διαμηνύσει ότι ο εμπλουτισμός ουρανίου από το Ιράν, στο πλαίσιο του πυρηνικού του προγράμματος, είναι «μη διαπραγματεύσιμος», μετά τη δήλωση του απεσταλμένου των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα πρέπει να καταργηθεί στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

«Ο εμπλουτισμός του Ιράν είναι ένα πραγματικό, αποδεκτό γεγονός. Είμαστε έτοιμοι να οικοδομήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης ως απάντηση σε πιθανές ανησυχίες, αλλά το ζήτημα του εμπλουτισμού δεν είναι διαπραγματεύσιμο», δήλωσε ο Αραγτσί σε δημοσιογράφους μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Οι δηλώσεις του Γουίτκοφ την Τρίτη αποτελούν ανατροπή αυτών που είχε κάνει μία ημέρα νωρίτερα, που έρχονταν σε αντίθεση με τη θέση του Ισραήλ, ότι η Ουάσινγκτον θα ήταν ικανοποιημένη με ένα ανώτατο όριο στον εμπλουτισμό του ουρανίου και δεν θα απαιτούσε τη διάλυση των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν.

Ο Αραγτσί και ο Γουίτκοφ αναμένεται να συναντηθούν ξανά στη Ρώμη το Σάββατο, μία εβδομάδα μετά τη συνάντηση που είχαν.



Πηγή: skai.gr

