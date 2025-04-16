Λογαριασμός
Η Ουκρανία βρίσκεται σε επικοινωνία με το Πεκίνο για τους Κινέζους αιχμαλώτους πολέμου

Το Κίεβο είχε καλέσει την περασμένη εβδομάδα τον Κινέζο επιτετραμμένο για να συζητήσει το θέμα που θα μπορούσε να πλήξει τις διμερείς σχέσεις, δήλωσε ο Χεόρχιί Τίχιι κατά την διάρκεια ενημέρωσης.

Ukrainian security officers escort a Chinese national

Η Ουκρανία βρίσκεται σε επαφή με το Πεκίνο για το θέμα των δύο Κινέζων υπηκόων που αιχμαλωτίσθηκαν στην ανατολική Ουκρανία ενώ πολεμούσαν για λογαριασμό του ρωσικού στρατού, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

