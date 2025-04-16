Η Ουκρανία βρίσκεται σε επαφή με το Πεκίνο για το θέμα των δύο Κινέζων υπηκόων που αιχμαλωτίσθηκαν στην ανατολική Ουκρανία ενώ πολεμούσαν για λογαριασμό του ρωσικού στρατού, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Το Κίεβο είχε καλέσει την περασμένη εβδομάδα τον Κινέζο επιτετραμμένο για να συζητήσει το θέμα που θα μπορούσε να πλήξει τις διμερείς σχέσεις, δήλωσε ο Χεόρχιί Τίχιι κατά την διάρκεια ενημέρωσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

