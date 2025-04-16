Ιρανός ΥΠΕΞ: Το δικαίωμα μας στον εμπλουτισμό ουρανίου δεν είναι διαπραγματεύσιμο

Το δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό ουρανίου δεν είναι διαπραγματεύσιμο, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ενόψει ενός δεύτερου γύρου συνομιλιών στο Ομάν αυτό το Σαββατοκύριακο με τις ΗΠΑ, για το αμφιλεγόμενο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ο Αραγτσί απάντησε με τη δήλωσή του αυτή σε σχόλιο που έκανε χθες, Τρίτη, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος δήλωσε ότι η Τεχεράνη πρέπει «να σταματήσει και να εξαλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου» για να επιτύχει συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

«Οποιοσδήποτε τελικός συμβιβασμός θα πρέπει να θέτει ένα πλαίσιο για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία στη Μέση Ανατολή –πράγμα που σημαίνει ότι το Ιράν οφείλει να σταματήσει το πυρηνικό πρόγραμμά του εμπλουτισμού και στρατιωτικοποίησης και να το εξαλείψει», έγραψε στο X ο απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο το σχόλιο αυτό φάνηκε να έρχεται σε αντίθεση με δηλώσεις που είχε κάνει την προηγουμένη ο Στιβ Γουίτκοφ στο δίκτυο Fox News, στις οποίες είχε αποφύγει να ζητήσει την πλήρη διάλυση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

«Έχουμε ακούσει αντιφατικές δηλώσεις από τον Γουίτκοφ, αλλά οι πραγματικές θέσεις θα γίνουν σαφείς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», σημείωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών.

«Είμαστε έτοιμοι για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης όσον αφορά πιθανές ανησυχίες για τον εμπλουτισμό (ουρανίου) από το Ιράν, αλλά το ζήτημα του εμπλουτισμού δεν είναι διαπραγματεύσιμο», πρόσθεσε.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ προγραμματίζεται να έχουν έναν δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων στο Ομάν το Σάββατο για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει με στρατιωτική δράση, αν δεν υπάρξει συμφωνία.

Στη Ρωσία ο Ιρανός ΥΠΕΞ

Πριν από τις συνομιλίες, ο Αραγτσί θα μεταφέρει μήνυμα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη διάρκεια επίσκεψής του στη Ρωσία, μετέδωσαν σήμερα τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ αρνήθηκε χθες, Τρίτη, να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με το αν η Ρωσία προτίθεται να πάρει τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης μελλοντικής συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης με τις ΗΠΑ.

Η εφημερίδα Guardian είχε αναφέρει προηγουμένως ότι η Τεχεράνη αναμένεται να απορρίψει αμερικανική πρόταση για τη μεταφορά των αποθεμάτων της εμπλουτισμένου ουρανίου σε μια τρίτη χώρα, όπως η Ρωσία, στο πλαίσιο ενδεχόμενης συμφωνίας με την Ουάσινγκτον για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.