Είναι αρκετά συνηθισμένο όταν οι επιβάτες επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται από το αεροπλάνο να τους καλωσορίζουν και να τους αποχαιρετούν οι αεροσυνοδοί. Υπάρχουν, όμως, περιπτώσεις που κάποιος επιβάτης τυγχάνει ιδιαίτερης προσοχής από μία αεροσυνοδό. Πώς, λοιπόν, πολύ διακριτικά εκείνη εκδηλώνει το ενδιαφέρον της;

Άγνωστο μέχρι τώρα, αλλά υπάρχει μία μυστική γλώσσα που χρησιμοποιούν οι αεροσυνοδοί για να δώσουν σημάδι σε κάποιον επιβάτη ότι έχει κεντρίσει την προσοχή τους και είναι «ανοιχτές» για φλερτ.

Η πολυπόθητη λέξη-κλειδί είναι «cheerio», και όταν χρησιμοποιείται από αεροσυνοδούς ως χαιρετισμός, υποδηλώνει το ερωτικό ενδιαφέρον.

Αλλά αυτός δεν είναι ο μόνος μυστικός κωδικός επικοινωνίας, που χρησιμοποιούν οι αεροσυνοδοί για τους επιβάτες που τους αρέσουν.

Πολλά πληρώματα καμπίνας χρησιμοποιούν ένα μυστικό ακρωνύμιο, για να ενημερώσουν τους συναδέλφους τους, ότι υπάρχει ένας ελκυστικός επιβάτης στο αεροπλάνο.

Ποιο είναι αυτό;

Bob, που αποδίδεται ως «Babe on board». Όταν ακουστεί αυτή η λέξη μπορεί να θεαθούν οι αεροσυνοδοί να τρέχουν πίσω με το καροτσάκι στα σημεία ανεφοδιασμού για να ενημερώσουν τους υπόλοιπους και έτσι ο σέξι επιβάτης να τύχει ειδικής μεταχείρισης, ίσως και κάποια δωρεάν προϊόντα.

Τέλος, η λέξη VIP αν ακουστεί κατά τη διάρκεια της πτήσης, δεν σημαίνει ότι πρόκειται για κάποιο σημαίνον πρόσωπο, αλλά ότι υπάρχει εντός του αεροπλάνο ένας σέξι και ελκυστικός επιβάτης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.