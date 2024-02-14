Ρωσικό στρατοδικείο καταδίκασε σήεμρα μια γυναίκα άνω των 60 ετών σε κάθειρξη 10 ετών σε αποικία κρατουμένων καθώς έκρινε ότι είναι ένοχη για την πυρπόληση ενός στρατολογικού γραφείου.

Οι ανακριτές βρήκαν ότι η Ζουμαγκούλ Κουρμπάνοβα χρησιμοποίησε βενζίνη και λάδι μηχανής για να βάλει φωτιά στην είσοδο του στρατολογικού γραφείου στην Αγία Πετρούπολη τον Αύγουστο του 2023.

Το δικαστήριο ανέφερε ότι η συνταξιούχος έλαβε οδηγίες για να διαπράξει το έγκλημα από άγνωστους δράστες μέσω της εφαρμογής WhatsApp, οι οποίοι της πρόσφεραν 50.000 ρούβλια (περίπου 550 δολάρια) σε αντάλλαγμα.

Η Κουρμπάνοβα έφυγε από το σημείο και αργότερα συνελήφθη. Η ζημία που προκλήθηκε στο κτίριο εκτιμήθηκε ότι ανέρχεται στα 92.000 ρούβλια (1.000 δολάρια).

Οι εισαγγελείς παρέπεμψαν την Κουρμπάνοβα, την ηλικία της οποίας προσδιόρισαν διαφορετικά μέσα ενημέρωσης περίπου στα 66 ή 67 έτη, με την κατηγορία της διάπραξης τρομοκρατικού αδικήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα παραδέχτηκε την ενοχή της και μετανόησε μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Η Ρωσία έχει καταγράψει 220 επιθέσεις σε στρατολογικά γραφεία και άλλες κυβερνητικές εγκαταστάσεις, όπως και 184 περιπτώσεις δολιοφθοράς σε σιδηροδρόμους, στα δύο χρόνια από την έναρξη της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», όπως είχε μεταδώσει το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS τον περασμένο μήνα.

Πηγή: skai.gr

