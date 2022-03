Τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυρά χθες Σάββατο το βράδυ έξω από έκθεση αυτοκινήτων στη μικρή πόλη Ντούμας, στο Άρκανσο, ανακοίνωσε η πολιτειακή αστυνομία. Ένας ύποπτος βρίσκεται υπό κράτηση για τους πυροβολιασμούς.

Αστυνομικοί έσπευσαν επιτόπου στην πόλη 4.000 κατοίκων στις 19:25 (τοπική ώρα).

«Κατά τις πρώτες πληροφορίες (σ.σ. που συγκέντρωσε η πολιτειακή αστυνομία του Άρκανσο), ως και δέκα άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από σφαίρες», ανέφερε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο Μπιλ Σάντλερ, εκπρόσωπος της αστυνομίας, στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Δεν είναι σαφές ποια είναι η κατάσταση των τραυματιών, ποιος ή ποιοι ευθύνονται, ούτε ποια ήταν τα κίνητρα.

BREAKING: Wallace McGehee, the car show organizer, has addressed tonight’s shooting that left at least 10 people injured in Dumas, Arkansas.



“We apologize for all of this to happen. This has never happened with us in our event ever.” #ARNews pic.twitter.com/CGeba2s3qh