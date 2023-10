Αμερικανική πρεσβεία στο Ισραήλ: Το πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει στις 10 το πρωί – Προειδοποιήσεις για χάος 

Η αμερικανική πρεσβεία στο Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει πληροφορίες πώς το πέρασμα της Ράφα, που συνδέει την Αίγυπτο με τη Λωρίδα της Γάζας, θα ανοίξει στις 10:00 σήμερα το πρωί (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) για να απομακρυνθούν οι ξένοι υπήκοοι που μένουν εγκλωβισμένοι στην πλευρά του Παλαιστινιακού θύλακα και οι παλαιστίνιοι με διπλή υπηκοότητα.

«Δεν γνωρίζουμε πόση ώρα θα παραμείνει ανοικτό για την απομάκρυνση των ξένων πολιτών από τη Γάζα» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το Times of Israel, η πρεσβεία προειδοποιεί για ένα «δυνητικά χαοτικό και άτακτο περιβάλλον και στις δύο πλευρές της διέλευσης» και προτρέπει τους ξένους υπηκόους να αξιολογήσουν την κατάσταση πριν κινηθούν προς τα σύνορα ή επιχειρήσουν να περάσουν.

Security Alert 11: We have received info that the Rafah border crossing between Gaza and Egypt will open on Saturday, 21 October, 10:00am local time. If the border is opened, we do not know how long it will remain open for foreign citizens to depart Gaza. https://t.co/WD8AeWCrkB pic.twitter.com/XPZQUiu10v