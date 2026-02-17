Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το Ιράν θα υποβάλει εντός δύο εβδομάδων λεπτομερείς προτάσεις για να γεφυρωθεί το χάσμα στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, αλλά παραμένουν πολλές λεπτομέρειες προς συζήτηση.

Το Ιράν ενημέρωσε ότι θα υποβάλει εντός δύο εβδομάδων λεπτομερείς προτάσεις προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό του πρόγραμμα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

«Έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά απομένουν ακόμη πολλές λεπτομέρειες προς συζήτηση», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του και δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες σχετικά με τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη.

«Οι Ιρανοί είπαν ότι θα επανέλθουν εντός δύο εβδομάδων με λεπτομερείς προτάσεις» προκειμένου να γεφυρωθούν οι διαφορές που υπάρχουν στις θέσεις μας, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Αραγτσί: Πρόοδος στις συνομιλίες

Η πρόοδος δεν σημαίνει ότι μια συμφωνία θα επιτευχθεί σύντομα αλλά η πορεία έχει ξεκινήσει, δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών με τις ΗΠΑ στη Γενεύη.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους στην Ελβετία σε «ένα σύνολο κατευθυντήριων αρχών» που θα μπορούσαν να ανοίξουν το δρόμο για μια πιθανή συμφωνία.

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο Ιρανός υπουργός χαρακτήρισε τον νέο γύρο συνομιλιών «πιο εποικοδομητικό» από αυτόν που πραγματοποιήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου στο Ομάν.

«Συμφωνήθηκε ότι και τα δύο μέρη θα συνεχίσουν τις εργασίες τους επί των σχεδίων κειμένων», μετά την οποία θα οριστεί «ημερομηνία για μια τρίτη σύνοδο», πρόσθεσε.

«Να σταματήσουν να απειλούν»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να σταματήσουν αμέσως να απειλούν με χρήση βίας κατά του Ιράν, δήλωσε επίσης ο Αραγτσί.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει νωρίτερα ότι το Ιράν θα κλείσει προσωρινά μέρος των Στενών του Ορμούζ, μιας ζωτικής σημασίας παγκόσμιας οδού εφοδιασμού με πετρέλαιο, καθώς διεξάγει συνομιλίες για το πυρηνικό του πρόγραμμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν στείλει μια δύναμη μάχης στην περιοχή του Κόλπου για να πιέσουν την Τεχεράνη να κάνει παραχωρήσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόνλαντ Τραμπ έχει πει ότι «η αλλαγή καθεστώτος» στην Τεχεράνη ίσως είναι το καλύτερο που μπορεί να συμβεί, ενώ ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Χαμενεί δήλωσε σήμερα ότι οι οποίες προσπάθειες των ΗΠΑ να ανατρέψουν την κυβέρνηση θα αποτύχουν. Με το που άρχισαν οι συνομιλίες στη Γενεύη τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τμήματα των στρατηγικής σημασίας Στενών θα κλείσουν για μερικές ώρες για «λόγους ασφαλείας» καθώς οι επίλεκτες δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης πραγματοποιούν στρατιωτικά γυμνάσια στην περιοχή.

Η Τεχεράνη είχε απειλήσει κατά το παρελθόν να κλείσει τα στενα του Ορμούζ για τα εμπορικά πλοία εάν δεχθεί επίθεση, μια κίνηση που θα περιόριζε το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και θα εκτίνασσε την τιμή του αργού πετρελαίου.

Στις συνομιλίες της Γενεύης οι οποίες διεξήχθησαν με την μεσολάβηση του Ομάν, συμμετείχαν, μαζί με το Αραγτσί, ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, δήλωσε στο Reuters πηγή που είχε ενημερωθεί επί του θέματος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

