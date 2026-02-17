Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν τον τερματικό σταθμό πετρελαίου Ταμάν στην περιοχή του Κρασνοντάρ και ένα εργοστάσιο χημικών στην περιοχή της Περμ, όπως ανακοίνωσε η Ουκρανική Υπηρεσία Ασφαλείας (SBU).

Το Κίεβο έχει εντείνει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας σε στρατηγικούς στόχους στη Ρωσία, ιδίως σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις που στηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή στον τετραετή πόλεμο.

Η επίθεση στον τερματικό σταθμό του Ταμάν ήταν η δεύτερη από τις 22 Ιανουαρίου, σύμφωνα με αξιωματούχο της SBU, ενώ το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας ανακοίνωσε ξεχωριστά την Κυριακή ότι έπληξε τον ίδιο τερματικό σταθμό.

A petroleum tank was burning at southern Russia's Ilsky oil refinery — the same facility that fuels Moscow's forces in occupied Ukraine.



Overnight on 17 February, drones struck the Krasnodar Krai plant yet again, sending tall flames and thick black smoke into the sky.



The… pic.twitter.com/gt8BoVx2GL — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) February 17, 2026

😌Unknown — but very kind — drones paralyzed southern Russia last night, shutting airports down for four hours



Passengers were unable to depart from Krasnodar, Sochi and Gelendzhik.



Air raid sirens were also heard in Novorossiysk and Slavyansk-on-Kuban.



This is deep inside… pic.twitter.com/59ACsiNkLY — NEXTA (@nexta_tv) February 17, 2026

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της SBU επιτέθηκαν επίσης στο εργοστάσιο Metafrax Chemicals στην περιοχή Περμ, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1.600 χιλιομέτρων από την Ουκρανία, μια εγκατάσταση την οποία ο αξιωματούχος χαρακτήρισε ως μία από τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής μεθανόλης στη Ρωσία και την Ευρώπη.

BREAKING:



Ukrainian long-range drones have struck the Metafrax chemical plant in Gubakha in the Perm region of Russia.



The plant, which produces chemicals used in Russia’s military industry, is now on fire. pic.twitter.com/s2yWliUKdC — Visegrád 24 (@visegrad24) February 17, 2026

Ukrainian long-range drones struck the Metafrax chemical plant in Gubakha, Perm Krai this morning (Feb 17, 2026), which is reported to be on fire after 4–6 drone impacts.



Metafrax is a major Russian producer of methanol, urea, hexamine and other dual-use chemicals linked to… pic.twitter.com/OyzH2QF4QX — OSINT Intuit™ (@UKikaski) February 17, 2026

Και οι δύο επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν εν όψει ενός νέου γύρου συνομιλιών υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας που ξεκίνησε σήμερα στη Γενεύη, οι οποίες δεν αναμένεται να αποφέρουν σημαντικά αποτελέσματα.

