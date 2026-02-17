Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τριπλό πλήγμα των ΗΠΑ κατά ναρκοδιακινητών σε Καραϊβική και Ειρηνικό -11 νεκροί

Σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, τέσσερις άνδρες σκοτώθηκαν στο πρώτο πλήγμα, άλλοι τέσσερις στο δεύτερο και τρεις στο τρίτο

Καραϊβική

Η Διοίκηση Νότιας Αμερικής των ΗΠΑ (U.S. Southern Command) ανακοίνωσε την Τρίτη ότι πραγματοποίησε τρία πλήγματα εναντίον σκαφών στον ανατολικό Ειρηνικό και την Καραϊβική, με αποτέλεσμα τον θάνατο 11 ανδρών.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, τέσσερις άνδρες σκοτώθηκαν στο πρώτο πλήγμα, άλλοι τέσσερις στο δεύτερο και τρεις στο τρίτο.

«Οι πληροφορίες επιβεβαίωσαν ότι τα σκάφη κινούνταν κατά μήκος γνωστών διαδρομών διακίνησης ναρκωτικών και συμμετείχαν σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών», ανέφερε η SOUTHCOM σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καραϊβική διακίνηση ναρκωτικών ΗΠΑ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark