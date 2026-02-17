Τριπλό πλήγμα των ΗΠΑ κατά ναρκοδιακινητών σε Καραϊβική και Ειρηνικό -11 νεκροί

Η Διοίκηση Νότιας Αμερικής των ΗΠΑ (U.S. Southern Command) ανακοίνωσε την Τρίτη ότι πραγματοποίησε τρία πλήγματα εναντίον σκαφών στον ανατολικό Ειρηνικό και την Καραϊβική, με αποτέλεσμα τον θάνατο 11 ανδρών.

Late on Feb. 16, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted three lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/mib9XtptSB February 17, 2026

Σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, τέσσερις άνδρες σκοτώθηκαν στο πρώτο πλήγμα, άλλοι τέσσερις στο δεύτερο και τρεις στο τρίτο.

«Οι πληροφορίες επιβεβαίωσαν ότι τα σκάφη κινούνταν κατά μήκος γνωστών διαδρομών διακίνησης ναρκωτικών και συμμετείχαν σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών», ανέφερε η SOUTHCOM σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.



