Δύο χρόνια Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες: 50 εκατ. αποφάσεις έχουν ακυρωθεί

Σε μόλις δύο χρόνια, οι επιγραμμικές πλατφόρμες έχουν ακυρώσει σχεδόν 50 εκατομμύρια αποφάσεις που επηρεάζουν το περιεχόμενο ή τους λογαριασμούς χρηστών, δίνοντας στους χρήστες και τις χρήστριες τη δυνατότητα να ασκούν τα δικαιώματά τους στο διαδίκτυο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) βάσει της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες. Με την Πράξη αυτή, οι χρήστες και οι χρήστριες στην ΕΕ έχουν περισσότερο έλεγχο στο διαδίκτυο, οι επιγραμμικές πλατφόρμες υπέχουν αυστηρότερες υποχρεώσεις λογοδοσίας, και το διαδικτυακό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη διαφάνεια.

Αυτό το νομοθέτημα, το πρώτο του είδους του παγκοσμίως, έδωσε σε όσους και όσες χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες το δικαίωμα να αμφισβητούν τις αποφάσεις ελέγχου περιεχομένου που λαμβάνουν οι πλατφόρμες και που επηρεάζουν, αναστέλλουν, διαγράφουν ή αποκρύπτουν (δηλαδή κάνουν shadow ban) το περιεχόμενο ή τους λογαριασμούς τους. Από την έναρξη της εφαρμογής της Πράξης, το 30% από τις 165 εκατομμύρια αποφάσεις ελέγχου περιεχομένου που αμφισβητήθηκαν από τους χρήστες και τις χρήστριες μέσω των εσωτερικών μηχανισμών των πλατφορμών, έχουν ακυρωθεί.

Ειδικότερα, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, το 99% των αποφάσεων ελέγχου περιεχομένου που έλαβαν οι πλατφόρμες αφορούσαν την επιβολή των δικών τους όρων και προϋποθέσεων και όχι την αφαίρεση περιεχομένου που καταγγέλθηκε ως παράνομο βάσει του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου.

Το πρώτο εξάμηνο του 2025, τα εξωδικαστικά όργανα επίλυσης διαφορώνεξέτασαν πάνω από 1.800 διαφορές που αφορούσαν περιεχόμενο στο Facebook, το Instagram και το TikTok στην ΕΕ, ανατρέποντας τις αποφάσεις των πλατφορμών στο 52% των περιπτώσεων που έκλεισαν — με αποτέλεσμα το περιεχόμενο και οι λογαριασμοί να αποκαθίστανται με ταχύτερο και φθηνότερο τρόπο σε σχέση με την προσφυγή σε δικαστήριο.

Η Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες έχει επίσης επιφέρει συγκεκριμένες αλλαγές στην ασφάλεια και την ευημερία των χρηστών. Οι διαφημίσεις που απευθύνονται σε ανήλικους στις επιγραμμικές πλατφόρμες απαγορεύονται στην ΕΕ από το 2024, χάρη στην εν λόγω νομοθεσία. Η Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες υποχρεώνει επίσης τις διαδικτυακές αγορές να καταπολεμούν τη διάδοση παράνομων αγαθών, να βελτιώνουν την ιχνηλασιμότητα των εμπόρων, και να ενημερώνουν γρήγορα τους πελάτες που αγόρασαν κάποιο παράνομο προϊόν στην αγορά τους, προσφέροντας επιλογές έννομης προστασίας.

Ένα πρόσθετο πλεονέκτημα αυτής της νομοθεσίας είναι ότι οι ερευνητές, οι ερευνήτριες και η κοινωνία των πολιτών έχουν περισσότερο από ποτέ πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες των πλατφορμών και τις πρακτικές ελέγχου περιεχομένου στην ΕΕ. Επιπλέον, μπορούν να καθιστούν τις πλατφόρμες υπόλογες για τις αποφάσεις τους.

Κορίνα Γεωργίου

