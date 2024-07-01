Το Ανώτατο Δικαστήριο αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα, Δευτέρα εάν ο πρώην πρόεδρος της Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ θα διατηρήσει την προεδρική του ασυλία ή θα οδηγηθεί σε δίκη για την πλέον σοβαρή από τις ποινικές υποθέσεις που αντιμετωπίζει, την κατηγορία για απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος του 2020 και παραμονής του, δια της βίας, στην εξουσία.

Οι εννέα δικαστές θα συγκεντρωθούν για τελευταία φορά σήμερα στην έδρα πριν τις καλοκαιρινές τους διακοπές - αφήνοντας πιθανότατα στο πέρασμά τους έναν καταιγισμό νομικών αντιπαραθέσεων για τις τελευταίες αποφάσεις τους.

Η απόφαση του δικαστηρίου συνιστά ορόσημο αφού θα είναι η πρώτη φορά που το Ανώτατο Δικαστήριο θα κρίνει εάν ένας πρόεδρος μπορεί να διωχθεί ποινικά για πράξεις που έκανε ενόσω ασκούσε τα καθήκοντά του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι διατηρεί την «προεδρική ασυλία» έναντι των τεσσάρων κατηγοριών που του έχει απαγγείλει ο ειδικός εισαγγελέας Τζακ Σμιθ, δηλαδή συνωμοσία με σκοπό την αποτροπή της ομαλής μετάβασης εξουσίας.

Η πλευρά Τραμπ υποστηρίζει ότι πολλές από τις προσπάθειές του να «ανατρέψει» τις εκλογές ήταν μέρος των επίσημων καθηκόντων του ως προέδρου και επιμένει ότι πρώην πρόεδροι δεν μπορούν να διωχθούν για τέτοιες εν ενεργεία πράξεις.

Μέχρι στιγμής, δύο κατώτερα δικαστήρια μέχρι στιγμής έχουν ταχθεί στο πλευρό του Σμιθ, αλλά το Ανώτατο Δικαστήριο -η πλειονότητα της σύνθεσης του οποίου είναι συντηρητική, συμπεριλαμβανομένων τριών δικαστών διορισμένων από τον ίδιο Τραμπ- συμφώνησε να επανεξετάσει το ζήτημα.

Η υπόθεση της ασυλίας φαίνεται ότι θα κριθεί κατά πάσα πιθανότητα στο κατά πόσον οι μετεκλογικές ενέργειες του Τραμπ ήταν «επίσημες» -δηλαδή ενέργειες που συντελέστηκαν στο πλαίσιο των προεδρικών του καθηκόντων - ή αν ήταν «ιδιωτικές», οπότε πιθανότατα δεν θα τύχουν ασυλίας.

