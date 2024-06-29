Ο Ντόναλντ Τραμπ θα αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα για δεύτερη φορά, εάν κερδίσει ξανά την προεδρία τον Νοέμβριο, δήλωσε εκπρόσωπος της εκστρατείας στο Politico την Παρασκευή.

Η δήλωση έρχεται μετά από χρόνια αφότου οι Ρεπουμπλικανοί έθεσαν τις βάσεις για να αποσύρει ο Τραμπ τις ΗΠΑ από την παγκόσμια συμφωνία που αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούν την κλιματική αλλαγή. Οι προσπάθειές τους περιλαμβάνουν τη σύνταξη εκτελεστικών διαταγών για να υπογράψει γρήγορα ο Τραμπ εάν επανακάμψει στον Λευκό Οίκο, δήλωσε δικηγόρος που γνωρίζει τη διαδικασία.

Μεταξύ αυτών είναι ένα προσχέδιο διαταγής με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να αποσυρθούν από ολόκληρο το πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών στο οποίο στηρίζονται οι παγκόσμιες διαπραγματεύσεις για το κλίμα, κίνηση που θα μπορούσε να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στην προσπάθεια περιορισμού της υπερθέρμανσης της Γης.

Όταν ρωτήθηκε την Παρασκευή εάν ο Τραμπ θα απέσυρε εκ νέου τις ΗΠΑ από τη συμφωνία ορόσημο για το κλίμα , η εκπρόσωπος Τύπου της εκστρατείας του Τραμπ, Καρολίν Λέβιτ, απάντησε: «Ναι, το είπε αυτό».

Η σχεδιαζόμενη αποχώρηση του Τραμπ δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένης της προηγούμενης αποχώρησης του. Ο ίδιος ο Τραμπ τάχθηκε κατά της συμφωνίας του Παρισιού στη συζήτησή του με τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στην Ατλάντα την Πέμπτη, λέγοντας ότι η συμφωνία ήταν «μια καταστροφή».

Οι δικηγόροι έχουν προετοιμάσει διαφορετικά εκτελεστικά διατάγματα που αφορούν σε διαφορετικές ενεργειακές πολιτικές, τα οποία θα υπογράψει ο Τραμπ. Ένα από τα διατάγματα περιλαμβάνει την απόσυρση των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή.



