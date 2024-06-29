Λογαριασμός
Τραμπ: «Δεν πιστεύω πως ο Τζο Μπάιντεν θα εγκαταλείψει την κούρσα»

Μετά την κατά γενική ομολογία αποτυχημένη για τον Τζο Μπάιντεν τηλεμαχία με τον Ντόναλντ Τραμπ, πολλοί εγείρουν θέμα αντικατάστασής του.

O πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ

Ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή πως δεν «πιστεύει» ότι υπάρχει πιθανότητα ο Δημοκρατικός αντίπαλός του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, να αποσύρει την υποψηφιότητα για την επανεκλογή του τον Νοέμβριο, μετά το καταστροφικό γι’ αυτόν ντιμπέιτ προχθές Πέμπτη.

«Πολύς κόσμος λέει πως μετά την επίδοσή του χθες βράδυ, ο Τζο Μπάιντεν θα εγκαταλείψει την κούρσα. Αλλά δεν το πιστεύω στ’ αλήθεια», είπε ο πρώην πρόεδρος σε οπαδούς του κατά τη διάρκεια προεκλογικής εμφάνισής του στη Βιρτζίνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

