ΗΠΑ: Τεράστια πυρκαγιά στα περίχωρα του Λος Άντζελες (βίντεο)

Τεράστιες φλόγες απειλούν το Λος Άντζελες στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ η πυρκαγιά Fairview Fire που καίει εδώ και μέρες στα περίχωρα διπλασιάστηκε σε μέγεθος σε λιγότερες από 24 ώρες.

Στα περίχωρα της Πόλης των Αγγέλων, χιλιάδες άνθρωποι έχουν κληθεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους ενώ η φωτιά μέχρι στιγμής έχει κάψει περισσότερα από 77.000 στρέμματα, όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική,

«Η πυρκαγιά προχωρά προς τα ανατολικά, τα νότια και σε κάποιες περιοχές που βρίσκονται βόρεια της εστίας», επεσήμανε η πυροσβεστική.

The Fairview Fire has doubled its size from yesterday to nearly 20,000 acres. Here is a timelapse I created of the fire as seen from Idyllwild at an elevation of 6,000ft. #FairviewFire #Hemetfire #Hemet #Wildfire #RiversideCounty #Drought pic.twitter.com/hVlFZtI2cj