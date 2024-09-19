Του Αντώνη Αντζολέτου

Η κυβέρνηση έχει κλείσει ένα χρόνο στην εξουσία, οι ευρωεκλογές έδειξαν μια κόπωση του κόσμου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι εμφανές πως επιχειρεί να δώσει τη μάχη της καθημερινότητας. Η δημοσκόπηση της Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης για το πού θα στοχεύσει η Νέα Δημοκρατία το επόμενο διάστημα. Στο ερώτημα ποιο θέμα σας προβληματίζει περισσότερο το 34,5% των πολιτών απάντησε η ακρίβεια, το 18% τα έσοδα και τα έξοδα που έχουν και το 15% συνολικά η οικονομία.

Επιμύθιο; Περίπου 7 στους 10 αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες για να περάσει το μήνα από τα εισοδήματα που έχει. Το ποσοστό είναι μεγάλο και προφανώς περιλαμβάνει και ένα μεγάλο κομμάτι της μεσαίας τάξης. Το «κλειδί» βρίσκεται για μια ακόμα φορά στην οικονομία. Για να αλλάξει η δημοσκοπική εικόνα, η κυβέρνηση θα πρέπει να πείσει πως μπορεί να παρέμβει αποτελεσματικά τόσο στην αύξηση των μισθών όσο και στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Η αντιπολίτευση οφείλει να επιτελέσει τον θεσμικό της ρόλο και να παρουσιάσει ρεαλιστικές προτάσεις πέρα από στείρα κριτική. Οι συνθήκες δεν ευνοούν αυτή την περίοδο ούτε τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΠΑΣΟΚ.

Στην εκτίμηση ψήφου με σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων η γαλάζια παράταξης δείχνει να ανεβαίνει λίγο σε σχέση με τις ευρωεκλογές και να φτάνει το 30%. Με αυτό το ποσοστό, ωστόσο η αυτοδυναμία μοιάζει με άπιαστο όνειρο. Είναι μεγάλο το διάστημα μέχρι τις εκλογές του 2027 για να μπορέσει η κυβέρνηση να ανακάμψει και αυτός ο χρόνος είναι ο σύμμαχος του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τον βοηθάει επίσης το γεγονός ότι εξακολουθεί να μην απειλείται από τον δεύτερο και τον τρίτο. Η περιδίνηση στην οποία βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει να τον παγιώνει πίσω από το ΠΑΣΟΚ. Με ποσοστό 12,5% έναντι 16% του κόμματος του Νίκου Ανδρουλάκη η Κουμουνδούρου χάνει συνεχώς έδαφος. Η επιλογή του Στέφανου Κασσελάκη να μην ακολουθήσει το παράδειγμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και να προχωρήσει μόνος του στις εκλογές έχει προκαλέσει μια εικόνα διάλυσης. Όσο αποτυπώνεται στη συνείδηση του κόσμου πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στους «τύπους» μόνο η αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας αυτό είναι δύσκολο να αλλάξει. Το πρόβλημα με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι πως δεν δείχνει να έχει κάποια δυναμική ανάκαμψης όποιος και να εκλεγεί. Έχουν υπάρξει και μετρήσεις, άλλωστε που τον κατατάσσουν ακόμα πιο χαμηλά.

Στην έρευνα της Pulse το 62% των ψηφοφόρων αξιολογεί αρνητικά όσα έγιναν στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με την πρόταση μομφής στον Στέφανο Κασσελάκη. Απέχθεια συνολικά προς την εικόνα που βγάζει η Κουμουνδούρου ή ένα κύμα συμπάθειας για τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ; Το σίγουρο είναι πως ο κόσμος δεν βλέπει μια αξιωματική αντιπολίτευση που είναι σε θέση να μπει σε τροχιά εξουσίας, ενώ την ίδια ώρα ένα μεγάλο μέρος των πολιτών που εμπιστεύονται τον ΣΥΡΙΖΑ ανήκει στο «κασσελακικό στρατόπεδο».

Η επιλογή του επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη να οδηγήσει το κόμμα του σε εκλογές του έχει βγει, καθώς η άνοδος στις έρευνες φαίνεται να τον βοηθά και στο εσωκομματικό πεδίο. Παρ΄ όλα αυτά σύμφωνα με την Pulse το «ντέρμπι» είναι ανοιχτό. Μπορεί ο Νίκος Ανδρουλάκης να έχει προβάδισμα σε όλα τα κοινά παρ΄όλα αυτά υπάρχουν περιπτώσεις που νιώθει την ανάσα της Άννας Διαμαντοπούλου και του Χάρη Δούκα. Αυτό που προκύπτει ξεκάθαρα είναι πως οι υποψήφιοι του ΠΑΣΟΚ για την προεδρία έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και δεν απευθύνονται στο ίδιο κοινό. Αριστεροί, κεντρώοι, κεντροδεξιοί και πιο δεξιοί ψηφοφόροι είναι ένα ανομοιογενές σώμα. Συνεπώς η σύσταση όσων θα προσέλθουν στις κάλπες σε 16 ημέρες θα κρίνει το τελικό αποτέλεσμα στη Χαριλάου Τρικούπη.

