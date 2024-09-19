Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κατά περιόδους σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις και στο Αιγαίο από βόρειες τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και στα βόρεια θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, όπου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στη Θράκη βορειοανατολικοί πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 με 26 βαθμούς και στη δυτική Μακεδονία έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και από τις μεσημβρινές ώρες και στις υπόλοιπες περιοχές. Πρόσκαιρη εξασθένηση των φαινομένων το βράδυ, ωστόσο μέχρι το απόγευμα στο Ιόνιο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στην Εύβοια και από το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές. Εξασθένηση των φαινομένων τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές κυρίως στην Κρήτη, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και από το απόγευμα στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στις Σποράδες και από το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές. Εξασθένηση των φαινομένων τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

