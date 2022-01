Οι αρχές διαπραγματεύονται με έναν άνδρα που φέρεται να έχει πάρει ομήρους ανθρώπους σε μια συναγωγή στο Κόλεϊβιλ του Τέξας, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας το Σάββατο που μεταδιδόταν ζωντανά, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα Fort Worth Star-Telegram.

Η αστυνομία του Κόλεϊβιλ ανάρτησε μήνυμα στο Twitter νωρίτερα σήμερα που αναφέρει ότι διεξάγει επιχειρήσεις SWAT (με ειδικά όπλα και τακτικές, για εξαιρετικά επικίνδυνες καταστάσεις) στο οικοδομικό τετράγωνο όπου βρίσκεται η Συναγωγή Μπεθ Ισραέλ και ανέφερε ότι όλοι οι κάτοικοι που βρίσκονταν στην περιοχή που γειτνιάζει άμεσα με τη συναγωγή απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους.

UPDATE 1/15/22, 4:50 PM The situation at the 6100 block of Pleasant Run Road posted about earlier remains ongoing. We ask that you continue to avoid the area. We will continue to provide updates via social media. Media staging area is Good Shepherd Catholic Church 1000 Tinker Rd.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μέσα στο κτίριο, σύμφωνα με πληροφορία της εφημερίδας Dallas Morning News.

Η αστυνόμος Ντάρα Νέλσον της αστυνομίας του Κόλεϊβιλ δήλωσε ότι οι διαπραγματευτές έχουν έρθει σε επαφή με κάποιον μέσα στη συναγωγή που πιστεύουν ότι είναι ύποπτος", γράφει η Dallas Morning News.

Ο άνδρας ακουγόταν να έχει μια μονόπλευρη συνομιλία, σε αυτό που φαινόταν να είναι ένα τηλεφώνημα κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης της λειτουργίας του Σαμπάτ στην εβραϊκή συναγωγή. Η ζωντανή ροή διακόπηκε γύρω στις 3 μ.μ. ανατολική ώρα (22.00 ώρα Ελλάδας).

At the scene in Colleyville where a local synagogue is being held hostage. The Congregation Beth Israel, located at 6100 Pleasant Run Rd., was in the middle of a service when a gunman entered. A livestream of the service remains ongoing during the situation. pic.twitter.com/dC5d6HKTLQ