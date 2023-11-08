Δυο άνθρωποι που συμμετείχαν σε αντικυβερνητική κινητοποίηση στον Παναμά χθες Τρίτη έπεσαν νεκροί από τις σφαίρες αγνώστου, ανακοίνωσαν οι αρχές, εξέλιξη που αυξάνει κατακόρυφα τις κοινωνικές εντάσεις που πυροδότησε η παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης κοιτάσματος χαλκού σε καναδική εταιρεία.

#Chame / Al no poder avanzar a causa del cierre vial, el victimario se bajó del automóvil, amenazó a los protestantes y disparó a dos de ellos. Una de las víctimas fatales era docente y la otra era el esposo de una educadora. Video EFE / Carlos Lemos pic.twitter.com/T5pacQb2yx November 7, 2023

Οι θάνατοι των δυο διαδηλωτών ακολουθούν τις μαζικές κινητοποιήσεις στις οποίες πήραν μέρος χιλιάδες πολίτες τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς η διαμαρτυρία εναντίον της σύμβασης με την εταιρεία First Quantum Minerals έχει πάρει ευρύτερες διαστάσεις.

Η εισαγγελία του Παναμά ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter) ότι συνελήφθη ύποπτος για την επίθεση, χωρίς να δώσει καμιά λεπτομέρεια για το πρόσωπο αυτό.

Τα μπλόκα που έχουν στήσει διαδηλωτές στοιχίζουν σε παναμαϊκές εταιρείες 80 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα σε διαφυγόντα έσοδα, σύμφωνα με σύνδεσμο επικεφαλής επιχειρήσεων. Τα σχολεία είναι κλειστά για πάνω από μια εβδομάδα, ενώ πάνω από 150.000 ιατρικά ραντεβού δεν έγιναν.

Συνδικάτο εκπαιδευτικών του Παναμά (το ASOPROF) ανέφερε μέσω X ότι ο φερόμενος ως δράστης των δυο δολοφονιών είναι Αμερικανός — κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από τις αρχές.

Αξιωματούχοι και στελέχη της κυβέρνησης του προέδρου Λαουρεντίνο Κορτίσο έχουν καλέσει επανειλημμένα να τερματιστούν οι διαδηλώσεις, όμως συνδικάτα οικοδόμων και εκπαιδευτικών λένε πως θα συνεχίσουν τις μαζικές κινητοποιήσεις μέχρι να ακυρωθεί η σύμβαση με την First Quantum Minerals.

Η νέα σύμβαση, που συμφωνήθηκε την 20ή Οκτωβρίου, έγινε νόμος του κράτους με απόφαση της κυβέρνησης. Επιτρέπει στην μεταλλευτική εταιρεία να λειτουργεί στον Παναμά για 20 χρόνια και της δίνει την επιλογή παράτασης για άλλα 20, με αντάλλαγμα ετήσια έσοδα 375 εκατ. δολάρια για το κράτος της κεντρικής Αμερικής. Η κυβέρνηση λέει πως η νέα σύμβαση εξασφάλισε καλύτερους όρους για το δημόσιο από την προηγούμενη, όμως οι χιλιάδες πολίτες που διαδηλώνουν κάθε άλλο παρά συμφωνούν.

