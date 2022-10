Βαρύ τίμημα: Σχεδόν 1 δισ. δολάρια θα πληρώσει ο ακροδεξιός Άλεξ Τζόουνς στις οικογένειες του Σάντι Χουκ

Βαρύτατο τίμημα για τις συκοφαντίες του καλείται να καταβάλει ο ακροδεξιός συνωμοσιολόγος Άλεξ Τζόουνς στις οικογένειες του Σάντι Χουκ.



O ιδρυτής του ακροδεξιού ιστότοπου Infowars (μητρική η Free Speech Systems ) θα καταβάλει σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια (965 εκατ. δολάρια – 995 εκατ. ευρώ) στις οικογένειες οκτώ θυμάτων του μακελειού στο δημοτικό σχολείο Σάντι Χουκ και σε ένα στέλεχος του FBI (Ουίλιαμ Άλτενμπεργκ) που ανταποκρίθηκε στο περιστατικό του 2012, με θύματα 20 μαθητές της πρώτης δημοτικού και έξι δασκάλους.



Alex Jones responds to owing around $1B in damages to Sandy Hook families by shamelessly asking for donations to fund InfoWars:



"They want to ... scare us away from questioning Uvalde ... or Parkland ... We're not scared, and we're not going away, and we're not going to stop." pic.twitter.com/KT1YR7p9tI