Σάλος με δήλωση γνωστής δημοσιογράφου στις ΗΠΑ: «Άντε γ.... Φάουτσι»

Σάλος από τους "μύδρους" που εξαπέλυσε η δημοσιογράφος Μέγκιν Κέλι για τον Δρ Άντονι Φάουτσι σε podcast της.

Η Κέλι, εξοργίστηκε με τον απερχόμενο διευθυντή του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων (NIAID) και πιο συγκεκριμένα με δήλωση του σύμφωνα με την οποία «θα σκεφτόταν» να καταθέσει στο Κογκρέσο εάν οι Ρεπουμπλικάνοι τον καλέσουν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

«Ακούγεται σαν να απαντά σε πρόσκληση σε απογευματινό τσάι», είπε η Κέλι. «Θα το σκεφτώ». Αντε γ...., Δρ Φάουτσι. Δεν μπορείς να πεις αν θα πας. Λαμβάνεις κλήτευση του Κογκρέσου, εμφανίζεσαι." είπε μεταξύ άλλων η Κέλι.

Megyn Kelly goes SCORCHED EARTH on Fauci after he tries to FLEE from Congressional investigations:



"F**k you, Dr. Fauci!... You get a Congressional subpoena. You show up or you get the Steve Bannon treatment"



