Ρευστό είναι το σκηνικό γύρω από το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων CAATSA και πώλησης των F-35 στην Τουρκία, με τις προβλέψεις για την τελική έκβαση των δύο αλληλένδετων θεμάτων να είναι τις τελευταίες ώρες στην Ουάσιγκτον αντικρουόμενες.

Υπενθυμίζεται ότι τα θέματα συζητήθηκαν χθες στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ κατά τη συνάντηση που είχαν οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, Μάρκο Ρούμπιο και Χακάν Φιντάν. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος Τραμπ υποδεχόταν στον Λευκό Οίκο υποψήφιους πρεσβευτές.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, οι διεργασίες διερεύνησης τρόπων απαλλαγής των κυρώσεων βρίσκονται μεν σε εξέλιξη, αλλά ταυτόχρονα αρχίζουν και σχηματίζονται πόλοι σοβαρής αντίστασης εντός της αμερικανικής κυβέρνησης, με συνεργάτες του προέδρου Τραμπ να καθησυχάζουν πίσω από κλειστές πόρτες συνομιλητές τους ότι το ζήτημα της πώλησης των μαχητικών δεν είναι εύκολο να προχωρήσει.

Όπως αναφέρουν πηγές, αυτήν την εβδομάδα ενδεχομένως να υπάρξει ενημέρωση του Τραμπ από τον Ρούμπιο για το θέμα, καθώς αμέσως μετά το –εξαιρετικά σύντομο σε διάρκεια– τηλεφώνημά του με τον Ερντογάν ζήτησε να λάβει σφαιρικότερη και πληρέστερη ενημέρωση.

Η συνομιλία διήρκεσε μόλις 7 λεπτά, παρά το γεγονός ότι η τουρκική προεδρία επιχείρησε να την παρουσιάσει ως μακρά και διεξοδική μέσω της ανακοίνωσης που εξέδωσε αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της.

Ετερόκλητα ζητήματα –από τη στήριξη στη Χαμάς έως τις ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίων ημερών μετά τη σύλληψη του Ιμάμογλου– συνθέτουν το παζλ των αντιδράσεων εντός της αμερικανικής κυβέρνησης και διαμορφώνουν το βαρύ κλίμα που μεταφέρεται στον Αμερικανό πρόεδρο μέσω διαφόρων διαύλων. Σε αυτό το παζλ το μεγαλύτερο και ίσως καθοριστικότερο κομμάτι όμως είναι το Ισραήλ.

