Ο επικεφαλής του συντηρητικού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θεωρεί πως δεν υπάρχει πλέον βάση για συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Τουρκία, μετά τη σύλληψη και τη φυλάκιση του ηγέτη της αντιπολίτευσης, του Εκρέμ Ιμάμογλου.

«Η ΕΕ θέλει στενή εταιρική σχέση με την Τουρκία, αυτή όμως μπορεί να λειτουργήσει μόνο στη βάση κοινών αξιών», εξήγησε ο Μάνφρεντ Βέμπερ στο Γερμανικό Πρακτορείο, προσθέτοντας ότι η χρήση της δικαιοσύνης ως πολιτικού όπλου βρίσκει πως είναι ασύμβατη με τις ευρωπαϊκές αξίες.

Ο κ. Βέμπερ κατηγόρησε τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πως οδηγεί τη χώρα του στον «λάθος δρόμο», κρίνοντας πως το κράτος του δικαίου και η δημοκρατία απειλούνται στη θεωρητικά υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ χώρα.

Ο κ. Ιμάμογλου, ο σημαντικότερος πολιτικός αντίπαλος του προέδρου Ερντογάν, συνελήφθη την περασμένη Τετάρτη και προφυλακίστηκε επίσημα την Κυριακή, στο πλαίσιο ερευνών σε βάρος του για «διαφθορά» και «τρομοκρατία». Επίσης την Κυριακή, απομακρύνθηκε «προσωρινά» από το αξίωμα του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης.

Παρά την προφυλάκισή του, η παράταξή του, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP, αξιωματική αντιπολίτευση στην Τουρκία) τον ανέδειξε υποψήφιό της στις επόμενες προεδρικές εκλογές, που κανονικά θα διεξαχθούν το 2028, την ίδια μέρα. Οι εξελίξεις πυροδότησαν το πιο ογκώδες κίνημα αμφισβήτησης στη χώρα τα τελευταία χρόνια, που αντιμετωπίζεται με κύμα καταστολής, στο πλαίσιο του οποίου έγιναν πάνω από 1.400 συλλήψεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

