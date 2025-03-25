Λογαριασμός
Ουάσιγκτον: Κρίσιμη συνάντηση Ρούμπιο - Φιντάν εντός της ημέρας - Στο τραπέζι και η απόκτηση F-35

Στόχος της Άγκυρας είναι η πρόσκληση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο, αλλά και η επανένταξη στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35

ΗΠΑ: Πριν την επίσκεψη Φιντάν στην Ουάσιγκτον για τα F-35 θα υπάρξει επικοινωνία Γουόλτς με Γεραπετρίτη

Την Ουάσιγκτον επισκέπτεται σήμερα Τρίτη ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, για να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο, στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Παράλληλα, ο Τούρκος σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Ακίφ Τσαγκατάι Κιλίτς θα συναντηθεί με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Μάικ Γουόλτς.


Είχε προηγηθεί η συνάντηση Γεραπετρίτη – Ρούμπιο στον Λευκό Οίκο, του πρώτου Ευρωπαίου αξιωματούχου που επισκέφθηκε τον Αμερικανό ΥΠΕΞ στην Ουάσιγκτον, πριν σχεδόν ένα μήνα. 

Στόχος της τουρκικής αντιπροσωπείας είναι η πρόσκληση του Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο, αλλά και η επανένταξη στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, από το οποίο είχε αφαιρέσει την Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη θητεία του. Υπενθυμίζεται ότι η αγορά από την Άγκυρα παλιότερα των ρωσικών συστημάτων αεράμυνας S-400 έφερε τις αμερικανικές κυρώσεις και την απομάκρυνση της Τουρκίας από το πρόγραμμα μαχητικών F-35 το 2019.

Η έλευση των υψηλόβαθμων Τούρκων αξιωματούχων είχε συμφωνηθεί κατά την τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ερντογάν.

Ο Τραμπ στην επικοινωνία του με τον Ερντογάν του είπε «σας εμπιστευόμαστε και θα συνεργαστούμε μαζί σας και δύο ημέρες μετά άρχισαν οι πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία» υπενθύμισε ο Μανώλης Κωστίδης. 

Για «λόμπι τα οποία επιχειρούν να δηλητηριάσουν τις σχέσεις της Τουρκίας με τις ΗΠΑ» έκανε λόγο τη Δευτέρα ο πρόεδρος της Τουρκίας. 

