Σε εξέλιξη βρίσκεται μια έρευνα από Βέλγους εισαγγελείς προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οκτώ ευρωβουλευτές δωροδοκήθηκαν λαμβάνοντας παράνομα χρήματα από την Huawei προκειμένου να υπογράψουν μια ανοιχτή επιστολή για τον κινεζικού κολοσσού στην οποία υπερασπιζόντουσαν τα συμφέροντα της εταιρείας, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που διαθέτει το Politico.

Οι βελγικές αρχές πραγματοποίησαν έφοδο σε 21 σπίτια αυτόν τον μήνα στο πλαίσιο της έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί αν πραγματοποιήθηκε «ενεργό διαφθορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» που «ωφέλησε την Huawei». Οι ανακριτές εξετάζουν «υπερβολικά δώρα» ή «αμοιβές για ανάληψη πολιτικών θέσεων» που έλαβαν χώρα «από το 2021 έως σήμερα», ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Όπως έγινε γνωστό στα μέσα του μήνα, η Huawei, ο κινεζικός τεχνολογικός γίγαντας που κάποτε αποτελούσε ισχυρό κέντρο λόμπι στην Ευρώπη, καθώς και στο Ευρωκοινοβούλιο ερευνάται για «ενεργό διαφθορά εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» και διερευνώνται περιστατικά που περιλαμβάνουν «αμοιβή για λήψη πολιτικών θέσεων, υπερβολικά δώρα όπως φαγητό και έξοδα ταξιδιού και τακτικές προσκλήσεις σε ποδοσφαιρικούς αγώνες… με σκοπό την προώθηση καθαρά ιδιωτικών εμπορικών συμφερόντων στο πλαίσιο πολιτικών αποφάσεων», όπως έχουν αναφέρει Βέλγοι εισαγγελείς σε ανακοίνωσή τους.

Πρόκειται για ακόμα μία υπόθεση διαφθοράς που συγκλονίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά το σκάνδαλο Qatargate το 2022.

Σύμφωνα με ένα ένταλμα σύλληψης που έχει στη διάθεσή του το Politico, βασικό μέρος της έρευνας αποτελεί μια επιστολή που έστειλαν οκτώ ευρωβουλευτές τον Φεβρουάριο του 2021 σε τρεις Επιτρόπους της ΕΕ, στην οποία υποστηρίζουν ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις δεν πρέπει να εμποδίζουν την ανάπτυξη εξοπλισμού 5G στην Ευρώπη. Αν και η συγκεκριμένη επιστολή δεν αναφέρει την Huawei ονομαστικά, θεωρείται ότι προάγει τα συμφέροντα της κινεζικής εταιρείας, καθώς πολλές κυβερνήσεις της ΕΕ εφαρμόζουν μέτρα που προσπαθούν να περιορίσουν τη χρήση κινεζικού εξοπλισμού από τους τηλεπικοινωνιακούς φορείς, υποστηρίζοντας ότι το Πεκίνο εγκυμονεί κινδύνους λόγω κατασκοπείας, επιτήρησης και πιθανής οικονομικής εξάρτησης.

Ο συντηρητικός Ιταλός βουλευτής Fulvio Martusciello, ένας από τους υπογράφοντες της επιστολής υπέρ της Huawei, τη δημοσίευσε στο X στις 15 Φεβρουαρίου 2021, αλλά αργότερα τη διέγραψε. Ο πρώην κοινοβουλευτικός του σύμβουλος και ο βοηθός του έχουν πλέον συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας, σύμφωνα με τους δικηγόρους τους.

Στο ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε για το βοηθό του Martusciello αναγράφονται λεπτομέρειες που περιγράφουν την ουσία της υπόθεσης. Συγκεκριμένα, η περιγραφή της βελγικής έρευνας, όπως δόθηκε από τον ανακριτή που είναι υπεύθυνος για την υπόθεση, αναφέρει: «Το ποσό των 15.000 ευρώ προσφέρθηκε στον συντάκτη της επιστολής 5G, ενώ σε κάθε συνυπογράφοντα προσφέρθηκαν 1.500 ευρώ».

Αυτή η συναλλαγή ή η προτεινόμενη συναλλαγή λέγεται ότι έχει εγκριθεί από τα κινέζικα στελέχη της Huawei, ιδιαίτερα από τον... [τον] διευθυντή του γραφείου των Βρυξελλών», αναφέρεται επίσης στο έγγραφο.

Προχωρώντας στα τραπεζικά στοιχεία αυτών που περιγράφει ως «ύποπτες πληρωμές», το έγγραφο αναφέρει πώς ο πρώην σύμβουλος φέρεται να κανόνισε τις πληρωμές μέσω τιμολογίων «λαμβάνοντας υπόψη υποτιθέμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες και έξοδα εκστρατείας, ύψους 18.450 ευρώ και 27.500 ευρώ».

«Αν υποθέσουμε ότι τα γεγονότα είναι αληθή, αυτά τα ποσά θα αντιπροσωπεύουν την υποτιθέμενη αποζημίωση για την προαναφερθείσα επιστολή που συντάχθηκε από οκτώ ευρωβουλευτές υπόψη τριών Ευρωπαίων Επιτρόπων υπέρ της Huawei», συνεχίζει το έγγραφο. «Η έρευνα έφερε στο φως το οικονομικό κύκλωμα αμοιβών που θα αποδείκνυε τη διαφθορά».

Ως μέρος μιας σειράς τραπεζικών εμβασμάτων, ο πρώην σύμβουλος έστειλε 6.700 ευρώ στον Martusciello, 1.000 ευρώ στον βοηθό του και 14.800 ευρώ σε άλλο κοινοβουλευτικό βοηθό, αναφέρει το ένταλμα. Αρκετοί κάτοχοι λογαριασμών που έλαβαν πληρωμές παραμένουν άγνωστοι.

Συλλήψεις

Ο σημερινός βοηθός του Martusciello συνελήφθη στην Ιταλία την περασμένη εβδομάδα στο πλαίσιο της έρευνας της Huawei. Ο πρώην κοινοβουλευτικός σύμβουλος του Martusciello, ο οποίος εργάστηκε για αυτόν μεταξύ 2015 και 2019, συνελήφθη επίσης στο Παρίσι την περασμένη Πέμπτη.

Οι βελγικές μυστικές υπηρεσίες, που κατέθεσαν μια αποχαρακτηρισμένη αναφορά που πυροδότησε την έρευνα, βρήκαν ψηφιακά στοιχεία ότι ο πρώην σύμβουλος θα μπορούσε να είχε εμπλακεί στη σύνταξη της επιστολής του 2021 με έναν από τους λομπίστες της Huawei, ο οποίος μπορεί να αναγνωριστεί μόνο ως ο Valerio O., αναφέρει το ένταλμα σύλληψης.

Οι ερευνητές λένε ότι οι μεταφορές χρημάτων μπορούν επίσης «να συνδέονται με τη σύνταξη του εγγράφου από τον ευρωβουλευτή Fulvio Martusciello για την Huawei» και με μια ανακοίνωση στην οποία ο Valerio O. αναφέρει σε έναν υπάλληλο της κινεζικής εταιρείας στην Πολωνία «ότι [η Huawei] «συχνά ξεπερνά τα όρια πληρώνοντας ακόμα και για τροπολογίες».

Τον ίδιο μήνα που προωθήθηκε η ευνοϊκή για την Huawei επιστολή, δηλαδή τον Φεβρουάριο του 2021, ο Martusciello υπέβαλε τροπολογίες σε μια ευρωπαϊκή κοινοβουλευτική έκθεση που θα ευνοούσε τη θέση της Huawei στην Ευρώπη.

Κρατώντας αποστάσεις

Παραμένει ασαφές εάν οποιοσδήποτε από τους συνυπογράφοντες της επιστολής ερευνάται από τις βελγικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για διαφθορά της Huawei, αλλά αρκετά από αυτά τα νυν και πρώην μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καταβάλλουν προσπάθειες για να αποστασιοποιηθούν από αυτήν.

Ο Ιταλός συντηρητικός βουλευτής Herbert Dorfmann επέμεινε ότι το κείμενο ήταν ιδέα του Martusciello και υπογράμμισε ότι δεν θα είχε υπογράψει την επιστολή αν γνώριζε ότι είχε σχέση με την κινεζική εταιρεία. «Ήμουν πάντα πολιτικά υπέρ της διατήρησης της Huawei μακριά από την ευρωπαϊκή αγορά», είπε στο Politico. Πρόσθεσε ότι ούτε στον ίδιο ούτε στην ομάδα του προσφέρθηκαν χρήματα «ή οποιαδήποτε άλλη μορφή αποζημίωσης σε αντάλλαγμα για την υπογραφή [του]».

Από την πλευρά του ο Ρουμάνος πρώην συντηρητικός ευρωβουλευτής Cristian-Silviu Bușoi, δήλωσε ότι δεν συναίνεσε ποτέ στην υπογραφή. «Κοίταξα το επίσημο email μου και δεν βρήκα καμία αλληλογραφία σχετικά με αυτήν την επιστολή», είπε σε γραπτή δήλωση. «Επίσης, δεν θυμάμαι να έχω δώσει προφορική συγκατάθεση στον κ. Martusciello, όπως συνηθίζεται μερικές φορές όταν οι συνάδελφοι αναζητούν υποστήριξη για τις πρωτοβουλίες τους», είπε επίσης, προσθέτοντας ότι ούτε ο ίδιος ούτε το προσωπικό του έλαβαν καμία αποζημίωση ούτε γνώριζαν κανένα σχέδιο που σχετίζεται με την υπογραφή της επιστολής.

Ο Aldo Patriciello, ένας ακροδεξιός Ιταλός ευρωβουλευτής, έγραψε σε ένα email: «Ειλικρινά δυσκολεύομαι να θυμηθώ αν το αίτημα για την υπογραφή μου ήρθε μέσω email, τηλεφωνικής κλήσης ή WhatsApp». Πρόσθεσε ότι δεν είχε καμία άμεση ή έμμεση σχέση με την Huawei ή τους λομπίστες της.

Ο Ρουμάνος συντηρητικός Daniel Buda, επίσης υπογράφων, απέδωσε τη συμμετοχή του στην ομάδα του, δηλώνοντας ότι ενημερώθηκε μέσω του γραφείου του. «Η υποστήριξή μου προήλθε αποκλειστικά από ανησυχίες για την αγροτική ψηφιακή υποδομή, που δεν επηρεάστηκε από εξωτερικά μέρη», είπε σε ένα email. Πρόσθεσε ότι δεν είχε έρθει σε επαφή από καμία ανακριτική αρχή σχετικά με την επιστολή και ότι ούτε ο ίδιος ούτε η ομάδα του έλαβαν χρήματα σε αντάλλαγμα για την υπογραφή του. «Δεν γνώριζα – ούτε τότε ούτε τώρα – ότι πίσω από αυτή την επιστολή ή δραστηριότητα θα μπορούσε να υπάρχει τέτοιο σχέδιο», είπε στο Politico.

Ο πρώην Ιταλός σοσιαλδημοκράτης Giuseppe Ferrandino είπε: «Είμαι βέβαιος ότι δεν υπέγραψα ποτέ τέτοιες επιστολές» και πρόσθεσε ότι ποτέ δεν είχε έρθει σε επαφή με καμία αρχή σχετικά με αυτό το θέμα. «Κανείς δεν μου πρόσφερε ποτέ χρήματα για να επηρεάσω την κοινοβουλευτική μου δραστηριότητα», πρόσθεσε.

Άλλοι υπογράφοντες της επιστολής ήταν ο σκληροπυρηνικός Ιταλός νομοθέτης Giuseppe Milazzo και ο πρώην Ρουμάνος σοσιαλδημοκράτης Tudor Ciuhodaru.

Πηγή: skai.gr

