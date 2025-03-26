Άγκυρα για συνάντηση Ρούμπιο με Φιντάν: Συζήτησαν άρση κυρώσεων και F-35 - Προετοιμάζονται επισκέψεις Τραμπ - Ερντογάν

Συνάντηση στην Ουάσινγκτον είχαν χθες το μεσημέρι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν.

«Συζήτηση για την άρση των κυρώσεων και για τα F-35 καθώς και για επισκέψεις Ερντογάν στις ΗΠΑ και του Τραμπ στην Τουρκία» ανέφεραν τουρκικά μέσα.

ΓΙΟΥΝΟΥΣ ΠΑΚΣΟΪ- ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ CNN TURK ΣΤΗΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ: Σύμφωνα με τις πηγές του υπ.Εξωτερικών της Τουρκίας στη συνάντηση Ρούμπιο - Φιντάν δόθηκε συνέχεια στα θέματα που συζητήθηκαν στην τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του προέδρου Ερντογάν και του Τραμπ. Αναφέρθηκε ότι και τα δύο μέρη επέδειξαν ξεκάθαρα την πολιτική τους βούληση να άρουν τα εμπόδια στη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Αναφέρθηκε ότι θα πραγματοποιηθούν τεχνικές συναντήσεις για την επίλυση των προβλημάτων.

» Εξετάστηκαν οι επισκέψεις που θα πραγματοποιηθούν σε επίπεδο ηγετών των δυο κρατών. Μας προκαλεί εντύπωση που μιλούν για επισκέψεις κι όχι μόνο για επίσκεψη.

« Άρα έρχεται ο Τραμπ».

» Αυτό καταλαβαίνω, καθώς φαίνεται πως υπάρχει πρόσκληση στον Τραμπ και αυτό εξετάζεται».

Τραμπ: Ο Ερντογάν είναι ένας καλός ηγέτης, η Τουρκία μια καλή χώρα»

Υποψήφιος Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα: «Η Τουρκία είναι ένας από τους αρχαιότερους πολιτισμούς».

