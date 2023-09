Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί κοντά σε συμφωνία για την αποφυγή ενός κυβερνητικού shutdown Κόσμος 07:23, 26.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

3

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Αναμένεται να ψηφίσουν ένα νομοσχέδιο δαπανών προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο μιας διακοπής λειτουργίας των υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης την 1η Οκτωβρίου