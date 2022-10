Πυροβολισμοί σε ξενοδοχείο στο Ντίαρμπορν του Μίσιγκαν - Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες

Συναγερμός για πυροβολισμούς με νεκρούς και τραυματίες σε ξενοδοχείο σήμανε την Πέμπτη στο Ντίαρμπορν του Ντριτρόιτ των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης άνοιξε πυρ στο ξενοδοχείο Dearborn Hampton Inn, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας πολλούς ακόμα, πριν αμπαρωθεί ο ίδιος στις εγκαταστάσεις.

Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή και ενημέρωσε τους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους, καθώς πρόκειται για «ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση».

Please avoid the area of Michigan Ave between Military and Monroe until further notice. https://t.co/mIqXptKFEW