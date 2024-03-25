Το δημοφιλές ροκ συγκρότημα Piknik που επρόκειτο να δώσει συναυλία την Παρασκευή στο Crocus City Hall, στα περίχωρα της Μόσχας, όπου ένοπλοι σκότωσαν 137 ανθρώπους, απέτισε φόρο τιμής στα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης.

Το βράδυ της Κυριακής, μέλη του ρωσικού συγκροτήματος κατέθεσαν λουλούδια έξω από το κτίριο όπου σημειώθηκε το λουτρό αίματος, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειες των θυμάτων αφότου τήρησαν ενός λεπτού σιγή, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Αυτή η θηριωδία είναι μια παράλογη, ασύλληπτη βαρβαρότητα», είπε ο επικεφαλής του συγκροτήματος Έντμουντ Σκλιάρσκι.

Η τύχη ενός τεχνικού του συγκροτήματος αγνοείται μετά την τρομοκρατική επίθεση στην αίθουσα συναυλιών. Οι ένοπλοι εισβολείς άνοιξαν αδιακρίτως πυρ εναντίον των θεατών και προκάλεσαν πυρκαγιά, η οποία εξαπλώθηκε ταχύτατα, σε μια προσπάθεια να προκαλέσουν όσο το δυνατόν περισσότερα θύματα.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ισχυρίστηκε, χωρίς να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία, ότι κάποιοι στην Ουκρανία είχαν κάνει προετοιμασίες για να βοηθήσουν τους τρομοκράτες να περάσουν τα ρωσικά σύνορα. Το Κίεβο έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στην επίθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

