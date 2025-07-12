ΗΠΑ: Πέντε πολιτείες σχεδιάζουν την κατασκευή «Alligator Alcatraz» για μετανάστες

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ, δήλωσε το Σάββατο ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με πέντε πολιτείες υπό ρεπουμπλικανική ηγεσία για την κατασκευή ακόμη ενός κέντρου κράτησης, στα πρότυπα της εγκατάστασης «Alligator Alcatraz» στη Φλόριντα.

«Έχουμε αρκετές άλλες πολιτείες που χρησιμοποιούν ήδη την Alligator Alcatraz ως πρότυπο για το πώς μπορούν να συνεργαστούν μαζί μας», δήλωσε η Νόεμ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Φλόριντα.

Αρνήθηκε να κατονομάσει τις πολιτείες.

Η «Alligator Alcatraz» είναι ένα απομακρυσμένο κέντρο κράτησης μεταναστών, που βρίσκεται περίπου 60 χιλιόμετρα από το Μαϊάμι, σε μια εκτεταμένη υποτροπική περιοχή με βάλτους, γεμάτη με αλιγάτορες, κροκόδειλους και πύθωνες.

