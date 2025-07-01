Στο νέο κέντρο κράτησης μεταναστών «Αλκατράζ με αλιγάτορες», όπως το αποκαλούν στις ΗΠΑ βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για το νέο κέντρο κράτησης το οποίο εγκαινιάστηκε στη Φλόριντα, στο πλαίσιο της νέας αντιμεταναστευτικής πολιτικής που προωθείται από την αμερικανική κυβέρνηση.

Τον Τραμπ συνόδεψαν η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ και ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη φυλακή, ο Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση στον πρώην αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για τη μεταναστευτική του πολιτική κατηγορώντας τον ότι ήθελε να την κλείσει.

From the White House to ICE detention: Trump says, "Biden wanted me in here, that son of a b*tch." pic.twitter.com/Kf05mBoJMC — Thalvox (@Thalvox) July 1, 2025

«Ο Μπάιντεν με ήθελε εδώ μέσα, εντάξει; Στην πραγματικότητα με ήθελε - δεν λειτούργησε, αλλά με ήθελε εδώ. Son of a b@@@».

Στη συνέχεια ο αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι όταν ο ίδιος έφυγε από τον Λευκό Οίκο είχε δημιουργήσει ισχυρά σύνορα. «Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα» είπε. «Αλλά εκείνος τα άνοιξε σε μια ημέρα» πρόσθεσε.«Απλά, άνοιξε τα σύνορα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε επίσης αστειευόμενος ότι όσοι δραπετεύσουν θα μαθαίνουν να τρέχουν μακριά από τα ερπετά για να μην τους φάνε.

Οι επικριτές της αντιμεταναστευτική πολιτικής του Τραμπ έχουν χαρακτηρίσει τον χώρο απάνθρωπο, αλλά ο ίδιος ο αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να έχει άλλη άποψη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.