Με μια επιστολή έξι σημείων προς τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, Τουρκοκύπριοι ζητούν να κινηθεί νομικά κατά της Τουρκίας για τη δημογραφική αλλοίωση στα κατεχόμενα, καλώντας τον να ζητήσει από τον ΟΗΕ να διενεργήσει απογραφή στο βόρειο τμήμα της Κύπρου.

Σύμφωνα με τον «Φιλελεύθερο», η επίδοση της επιστολής, που την υπογράφει το Κίνημα Κυπρίων για Ειρήνη και την Αλληλεγγύη, παραμονές της άτυπης διάσκεψης στη Νέα Υόρκη, έχει και πολιτική σημασία καθώς με όσα αναφέρονται αφαιρείται μεγάλο μέρος των όσων η τουρκοκυπριακή ηγεσία ισχυρίζεται για την κατάσταση στα κατεχόμενα. Παράλληλα καταρρίπτεται η τουρκική θέση περί προστασίας των Τουρκοκυπρίων, καθώς οι ίδιοι οι Τουρκοκύπριοι στρέφονται προς την Κυπριακή Δημοκρατία ζητώντας της να τους προστατεύσει από την Άγκυρα.

Κύριο σημείο αναφοράς στην επιστολή αποτελεί η συστηματική, από μέρους της Τουρκίας, αλλοίωση του δημογραφικού χαρακτήρα των κατεχομένων κάτι που οι ίδιοι θεωρούν ότι «αποτελεί εμπόδιο για την επίλυση του Κυπριακού».

Μιλούν ακόμα και για εθνοκάθαρση από μέρους της Τουρκίας στο βόρειο τμήμα της Κύπρου: «Η Τουρκία, η οποία επενέβη στρατιωτικά στο νησί με το πρόσχημα της “εγγυητικής ευθύνης” για την προστασία της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και την αποκατάσταση της συνταγματικής της τάξης, έχει υπερβεί τις εγγυητικές της ευθύνες, έχει πραγματοποιήσει εθνοκάθαρση στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, έχει χωρίσει το νησί στα δύο με σύνορα, έχει λεηλατήσει τις περιουσίες των Ελληνοκυπρίων και, κατά παράβαση των Συμβάσεων της Γενεύης του 1949, έχει μεταφέρει πληθυσμούς στο νησί, διαταράσσοντας τη δημογραφική δομή και εγκαθιδρύοντας ένα αυτονομιστικό, πολιτικό καθεστώς-μαριονέτα πιστό στην ίδια».

Η Άγκυρα, όπως αναφέρουν οι ίδιοι οι Τουρκοκύπριοι, σε μια προσπάθεια να διατηρήσει «το πολιτικό καθεστώς που εγκαθίδρυσε» άλλαξε τη δημογραφική δομή «με τις πολιτικές κατοχής και εποικισμού του βόρειου τμήματος της Κύπρου» και «σφετερίστηκε την πολιτική βούληση των Τουρκοκυπρίων».

Μέσα από στοιχεία που παρουσιάζονται: «Στις τελευταίες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο αριθμός των Τουρκοκυπρίων ψηφοφόρων που ήταν πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και είχαν δικαίωμα ψήφου ήταν 103.000, ενώ τον Ιούλιο του 2025, οι αρχές στο βορρά ανακοίνωσαν ότι ο αριθμός των ψηφοφόρων ήταν 216.000».

Και στρεφόμενοι προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη αναφέρουν πως μετά τις «εκλογές» του Οκτωβρίου στο τραπέζι των συνομιλιών θα εκπροσωπείται η Τουρκία και όχι οι Τουρκοκύπριοι.

Τα πέντε αιτήματα των Τουρκοκυπρίων

Προσφυγή στη Χάγη: «Ζητούμε όπως, ως Κυπριακή Δημοκρατία, θέσετε το θέμα της συστηματικής μεταφοράς πληθυσμού από την Τουρκία στο βόρειο τμήμα του νησιού μας κατά παράβαση των Συμβάσεων της Γενεύης του 1949 και της αλλαγής της δημογραφικής δομής, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα Ηνωμένα Έθνη και στο Συμβούλιο της Ευρώπης, και καταθέσετε καταγγελία στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) της Χάγης».

Απογραφή πληθυσμού από τον ΟΗΕ: «Σας προτρέπουμε να ζητήσετε επίσημα από τα Ηνωμένα Έθνη να διεξάγουν απογραφή πληθυσμού στο κατεχόμενο βόρειο τμήμα της Κύπρου υπό την επίβλεψη διεθνών παρατηρητών. Αυτή η απογραφή πρέπει να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί προσεκτικά για να προσδιορίσει με ακρίβεια τον πραγματικό αριθμό των Τουρκοκυπρίων που είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και, το σημαντικότερο, να προσδιορίσει οριστικά τον αριθμό και την ταυτότητα των παράνομων εποίκων. Αυτή η δημογραφική πρωτοβουλία δεν πρέπει να θεωρηθεί απλώς μια ακαδημαϊκή άσκηση. Είναι απαραίτητη για μια υγιή αξιολόγηση της κατάστασης και τη διατήρηση της δημογραφικής ακεραιότητας του νησιού μας».

Συστηματικός εποικισμός: «Θεωρούμε ότι η πολιτική μεταφορά πληθυσμού που επιβάλλεται από την Τουρκία αποτελεί παραβίαση της πολιτικής βούλησης των Τουρκοκυπρίων και έλλειψη σεβασμού προς τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η κατοχή της βόρειας Κύπρου από την Τουρκία και ο χαρακτηρισμός της ως υποδιοίκηση της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχει καταστήσει την παρέμβαση των Τούρκων στρατιωτικών και πολιτικών γραφειοκρατών στις «εκλογές» τακτικό φαινόμενο σε κάθε προεκλογική περίοδο».

Σημειώνουν επίσης ότι μέσα σε ένα τέτοιο πολιτικό περιβάλλον δεν είναι δυνατή η διεξαγωγών υγιών εκλογών και ζητούν από τον ΠτΔ να αναλάβει δράση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα «υγιείς ‘εκλογές’ στη βόρεια Κύπρο, οργανωμένες και ελεγχόμενες από τα Ηνωμένα Έθνη».

Αποσχιστική, αποικιοκρατική πολιτική: «Σας ζητούμε περαιτέρω να αναλάβετε δράση για να τερματιστεί αυτό το επικίνδυνο εκλογικό παιχνίδι, το οποίο εξυπηρετεί την αποσχιστική, αποικιοκρατική πολιτική της Τουρκίας και εξουδετερώνει την πολιτική ηγεσία των Τουρκοκυπρίων. Όσο οι παράνομοι έποικοι συνεχίζουν να συμμετέχουν στις εκλογές και να σφετερίζονται τη βούληση των Τουρκοκυπρίων, είναι προς το συμφέρον της Τουρκίας να μην αμφισβητεί τα αποτελέσματα των εκλογών που διεξάγονται στο κατεχόμενο τμήμα της χώρας μας».

Αμφισβήτηση του αποτελέσματος: «Σας ζητούμε να αμφισβητήσετε τα αποτελέσματα αυτών των απατηλών εκλογών, προκειμένου να προστατεύσετε την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας και να εγγυηθείτε τα δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών της. Μια τέτοια πολιτική στάση θα ξεπεράσει το αδιέξοδο στις συνομιλίες για επίλυση του Κυπριακού και θα αποτρέψει τη μεταφορά πληθυσμών».



