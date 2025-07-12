Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σεινμπάουμ, δήλωσε το Σάββατο πως είναι βέβαιη ότι θα επιτευχθεί συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν τεθούν σε ισχύ οι δασμοί 30% που έχει προαναγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ για την 1η Αυγούστου.

Μιλώντας σε εκδήλωση στην πολιτεία Σονόρα, η Σεινμπάουμ τόνισε ότι η κυριαρχία του Μεξικού δεν είναι διαπραγματεύσιμη, αφήνοντας να εννοηθεί πως η κυβέρνησή της θα κινηθεί με σαφείς κόκκινες γραμμές στις επικείμενες συνομιλίες με την Ουάσινγκτον.

Πηγή: skai.gr

