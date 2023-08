Πέντε νεκροί και έξι τραυματίες από πυρά σε μπαρ στην Καλιφόρνια - Δείτε βίντεο

Πέντε νεκροοί και έξι τραυματίες είναι ο έως στιγμής απολογισμός από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στην Τραμπιούκο Κάνιον, στην κομητεία Όραντζ της Καλιφόρνιας, σε μπαρ-εστιατόριο όπου συχνάζουν μοτοσικλετιστές, μεταδίδει ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός KABC, μέρος του εθνικού δικτύου του ABC News, επικαλούμενος πηγές του στην αστυνομία.

Σύμφωνα με τις πηγές του τηλεοπτικού σταθμού, ο ύποπτος για το mass shooting –επιθέσεις με τη χρήση όπλων που έχουν πάνω από τέσσερα θύματα, κατά το ιδιόλεκτο των αμερικανικών αστυνομικών αρχών– τραυματίστηκε και συνελήφθη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο δράστης ήταν πρώην αστυνομικός.

Κανένας αστυνομικός δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Το γραφείο του σερίφη της κομητείας παρότρυνε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή τις επόμενες ώρες.

Mass shooting at Orange County, California, Cooks Corner biker bar leaves five dead and at least six hurt



It is described as one of the most famous biker bar in California.



