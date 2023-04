ΗΠΑ: Αρχισαν τα όργανα έξω από το δικαστήριο του Μανχάταν - Οπαδοί του Τραμπ συγκρούστηκαν με διαδηλωτές - Δείτε βίντεο

Λίγο πριν ξεκινήσει η ιστορική δίκη του πρώην αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ήδη ένθερμοι θαυμαστές του και αγανακτισμένοι διαδηλωτές που εχουν συγκεντρωθεί από πολύ νωρίς έξω από το Ποινικό δικαστήριο του Μανχάταν, ήρθαν σε σύγκρουση δίνοντας μια «γεύση» από το τεταμένο κλίμα που υπάρχει ήδη.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν τις 9.30 π.μ., μια οπαδός του Τραμπ προσπάθησε να σκίσει ένα πανό που κρατούσανοργισμένοι διαδηλωτές με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση.

A black woman pushes back a masked white leftist protester confronting Trump supporters outside Trump Tower in Manhattan. Video by @ViralNewsNYC: pic.twitter.com/htITtqt7Hf