Σε άγνωστη τοποθεσία η συνάντηση του Κιμ Γιονγκ Ουν με τον Πούτιν – Η κατασκευή διαστημικής βάσης (!) στην ατζέντα

Σε άγνωστη τοποθεσία η συνάντηση του Κιμ Γιονγκ Ουν με τον Πούτιν – Η κατασκουή διαστημικής βάσης (!) στην ατζέντα Κόσμος 17:14, 12.09.2023

Το τρένο του Κιμ φέρεται να κατευθύνεται βόρεια, μακριά από το Βλαδιβοστόκ - ο Ρώσος πρόεδρος αναμένεται να ζητήσει όπλα από την Βόρεια Κορέα και θα δώσει σε αντάλλαγμα διαστημική τεχνογνωσία και προμήθειες τροφίμων