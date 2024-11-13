Ο Ρεπουμπλικάνος εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τρίτη την πρόθεσή του να διορίσει τον Τζον Ράτκλιφ -πρώην βουλευτή, πρώην εισαγγελικό λειτουργό και για μερικούς μήνες συντονιστή («διευθυντή», DNI) των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών- νέο διευθυντή της CIA.

«Θα είναι ατρόμητος υπερασπιστής των συνταγματικών δικαιωμάτων όλων των Αμερικανών», διαβεβαίωσε ο κ. Τραμπ, που θα αναλάβει τα καθήκοντά του την 20ή Ιανουαρίου 2025, μέσω Truth Social.

Ο κ. Ράτκλιφ ανέλαβε DNI τον Μάιο του 2020, οκτώ μήνες πριν από το πέρας της πρώτης θητείας του κ. Τραμπ (2017-2021).

Ο Τεξανός, πρώην μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων και πρώην εισαγγελέας, κατηγορήθηκε από Δημοκρατικούς και πρώην στελέχη των υπηρεσιών πληροφοριών πως αποχαρακτήρισε απόρρητες πληροφορίες προκειμένου ο κ. Τραμπ και Ρεπουμπλικάνοι σύμμαχοί του να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον αντιπάλων τους, συμπεριλαμβανομένου του απερχόμενου προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Οι υπηρεσίες του κ. Ράτκλιφ το είχαν διαψεύσει.

Μέσα ενημέρωσης είχαν σημειώσει εξάλλου πως ο Τζον Ράτκλιφ μάλλον παραφουσκώνει την υποτιθέμενη εμπειρία του στον λεγόμενο πόλεμο κατά της τρομοκρατίας την εποχή που ήταν εισαγγελικός λειτουργός στο Τέξας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

