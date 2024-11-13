ΟΗΕ: Οι ΗΠΑ προειδοποιούν το Ισραήλ για τον βίαιο εκτοπισμό Παλαιστινίων και τον επαπειλούμενο λιμό στη Λωρίδα της Γάζας

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Λίντα Τόμας-Γκρίνφιλντ τόνισε χθες Τρίτη πως «δεν πρέπει να υπάρξει βίαιος εκτοπισμός (Παλαιστινίων) ούτε πολιτική που καταδικάζει σε λιμοκτονία» τον πληθυσμό της Γάζας, προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο θα είχε σοβαρές επιπτώσεις σύμφωνα με το αμερικανικό και το διεθνές δίκαιο.

Η Λίντα Τόμας-Γκρίνφιλντ δήλωσε ότι «χάρη στην παρέμβαση των ΗΠΑ, το Ισραήλ έχει κάνει ορισμένα σημαντικά βήματα» προκειμένου να αντιμετωπίσει την «αδιαμφισβήτητη ανθρωπιστική κρίση» στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Εν τούτοις, το Ισραήλ πρέπει να διασφαλίσει πως τα μέτρα που λαμβάνει εφαρμόζονται πλήρως - και η βελτίωση να διατηρηθεί σε βάθος χρόνου», είπε σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.