ΗΠΑ: Το Ισραήλ δεν παραβιάζει το αμερικανικό δίκαιο σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Η Ουάσινγκτον δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ δεν παραβιάζει το αμερικανικό δίκαιο σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, αλλά ζήτησε να υπάρξει περισσότερη πρόοδος, έναν μήνα μετά την προειδοποίησή της ότι θα αναστείλει τη στρατιωτική της βοήθεια προς τον στενό σύμμαχό της.

Σε επιστολή με ημερομηνία 13 Οκτωβρίου, οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν και Λόιντ 'Οστιν, είχαν απευθύνει μια σειρά από αιτήματα στο Ισραήλ σε σχέση με την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, δίνοντάς του προθεσμία 30 ημερών για να απαντήσει.

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Βεντάντ Πατέλ δήλωσε σήμερα για το Ισραήλ: "Δεν έχουμε εκτιμήσει ότι παραβιάζουν το αμερικανικό δίκαιο". "Η γενικότερη ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα συνεχίζει να μην είναι ικανοποιητική. Αλλά στην επιστολή αυτή, δεν είναι θέμα αν βρίσκουμε κάτι ικανοποιητικό ή όχι, αλλά να εξετάσουμε τις ενέργειες που βλέπουμε", είπε.

"Οι ενέργειες που έχουμε δει, θεωρούμε ότι βαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση", ανέφερε. "Θέλουμε να δούμε περισσότερα. Θέλουμε να δούμε αυτά τα μέτρα να ισχύουν για ένα χρονικό διάστημα και εν τέλει θέλουμε αυτά τα μέτρα να παράγουν αποτελέσματα", είπε ο Βεντάντ Πατέλ.

Το Ισραήλ, ωστόσο, δεν έχει τηρήσει μια σειρά από αιτήματα που αναφέρονται στην επιστολή, κυρίως η ανάγκη να επιτρέπεται ημερησίως η είσοδος 350 φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Βεντάντ Πατέλ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δει "κάποια πρόοδο" όσον αφορά τη βοήθεια, όπως το άνοιγμα νέων σημείων διέλευσης προς τη Λωρίδα της Γάζας. "Στο τέλος των 30 ημερών, αξιολογούμε συνεχώς (την κατάσταση) και αν δεν δούμε αποτελέσματα επί του πεδίου, τότε φυσικά θα κάνουμε τις απαραίτητες εκτιμήσεις σχετικά με τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου", διευκρίνισε.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν θα παραμείνει στην εξουσία μόνο λίγες εβδομάδες ακόμη, μέχρι την ορκωμοσία του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποσχέθηκε περισσότερη ελευθερία στον ισραηλινό σύμμαχό του.

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι δεν "έχασαν την ελπίδα" για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα, παρά το γεγονός ότι το Κατάρ ανέστειλε τη διαμεσολάβησή του, κατηγορώντας το Ισραήλ και τη Χαμάς ότι δεν επιδεικνύουν "βούληση και σοβαρότητα".

"Εμείς συνεχίζουμε έναν ορισμένο αριθμό πρωτοβουλιών για να επιτύχουμε την απελευθέρωση των ομήρων. Αυτές είναι σε εξέλιξη. Δεν χάσαμε την ελπίδα", δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Βεντάντ Πατέλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

