Χαμάς: Οι ΗΠΑ είναι συνεργός στη «γενοκτονία» των Παλαιστινίων από το Ισραήλ

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς κατηγόρησε χθες Τρίτη τις ΗΠΑ ότι είναι συνεργός στον «γενοκτονικό πόλεμο» που διεξάγει ο ισραηλινός στρατός στη Λωρίδα της Γάζας, την ημέρα που η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε πως συμπέρανε ότι το Ισραήλ δεν παραβιάζει την αμερικανική νομοθεσία όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια.

Με ανακοίνωσή της, η Χαμάς καταδίκασε «τους ισχυρισμούς» της Ουάσιγκτον πως το Ισραήλ «παίρνει μέτρα για να βελτιωθεί η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα», στους οποίους είδε «επιβεβαίωση της απόλυτης σύμπραξης της κυβέρνησης του προέδρου (Τζο) Μπάιντεν στον βάρβαρο γενοκτονικό πόλεμο εναντίον του λαού μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.