ΗΠΑ: Ο Νετανιάχου προσκλήθηκε να απευθύνει «σύντομα» ομιλία στο Κογκρέσο

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προσκλήθηκε να απευθύνει «σύντομα» ομιλία στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, ανακοίνωσε το βράδυ χθες Πέμπτη ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Μάικ Τζόνσον, για τον οποίο θα πρόκειται για εκδήλωση της αμερικανικής «σθεναρής υποστήριξης» στο Ισραήλ εν μέσω του πολέμου με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

«Είμαι ευτυχής που θα σας ανακοινώσω» πως «σύντομα θα υποδεχθούμε τον πρωθυπουργό Νετανιάχου στο Καπιτώλιο, στο πλαίσιο συνεδρίασης της ολομέλειας του Κογκρέσου», ανέφερε ο «speaker» (πρόεδρος) της Βουλής των Αντιπροσώπων κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσιγκτον.

«Θα πρόκειται για επίκαιρη και, νομίζω, πολύ ισχυρή εκδήλωση της υποστήριξής μας στην ισραηλινή κυβέρνηση τη στιγμή που τη χρειάζεται περισσότερο», πρόσθεσε.

Η πρόσκληση, την οποία απηύθυνε η ρεπουμπλικανική αντιπολίτευση στον Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, καταγράφεται έπειτα από τη διπλή ήττα που υπέστη σε διεθνές επίπεδο το Ισραήλ αυτή την εβδομάδα — την αναγνώριση από τρεις ευρωπαϊκές χώρες κράτους της Παλαιστίνης και της απόφασης του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, του Καρίμ Χαν, να ζητήσει την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης του κ. Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας της κυβέρνησής του Γιοάβ Γκάλαντ, στους οποίους προσάπτει πιθανή διάπραξη «εγκλημάτων πολέμου», όπως και σε τρεις ηγέτες της Χαμάς για τους οποίους ζήτησε επίσης να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης.

Καταγράφεται ακόμη την ώρα που ο αμερικανός πρόεδρος Μπάιντεν εκφράζει δημόσια την αντίθεσή του στη διεξαγωγή ευρείας κλίμακας χερσαίας επιχείρησης του ισραηλινού στρατού στη Ράφα, όπου έχουν παγιδευτεί πάνω από 1 εκατομμύριο εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι, κι απείλησε να αναστείλει τις παραδόσεις κάποιων αμερικανικών όπλων και πυρομαχικών στο Ισραήλ αν δεν εισακουστεί.

Η απειλή αυτή προκάλεσε έντονες επικρίσεις από πλευράς των Ρεπουμπλικάνων, που κατηγόρησαν τον κ. Μπάιντεν ότι εγκαταλείπει το Ισραήλ, βασικό σύμμαχο των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη καμιά ημερομηνία για το ενδεχόμενο ταξίδι του ισραηλινού πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον, που άλλωστε μένει να αποδεχθεί την πρόσκληση.

Τον Μάρτιο, ο ηγέτης της πλειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, ο Τσακ Σούμερ, προκα΄λεσε σάλο όταν είπε, απευθυνόμενος στο ημικύκλιο, ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός υπό τον κ. Νετανιάχου «δεν ανταποκρίνεται πλέον στις ανάγκες του Ισραήλ μετά την 7η Οκτωβρίου», την ημέρα που ξέσπασε ο πόλεμος με τη Χαμάς, και κάλεσε να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

