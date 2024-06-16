Η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε σήμερα ότι με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται η πραγματοποίηση συνάθροισης η οποία έχει εξαγγελθεί από μέλη της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Παμμακεδονικών Ενώσεων «Κοινό των Μακεδόνων», για αύριο Δευτέρα (17/6) και ώρα 16:30, έξω από το Ωδείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η Διεθνής Διάσκεψη για την «Ειρήνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» που συνδιοργανώνουν το «Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα» και το «Ίδρυμα Ζόραν Ζάεφ», με αφορμή τα 6 χρόνια από την Συμφωνία των Πρεσπών.
Επιπρόσθετα απαγορεύεται επίσης «κάθε συναφής δημόσια υπαίθρια συνάθροιση, από την 06:00' ώρα της 17-6-2024 έως και την 06:00' ώρα της 19-6-2024 στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ηρώδου Αττικού- Λ. Βασ. Κωνστατντίνου (συμπεριλαμβανομένου και του Παναθηναϊκού Σταδίου) και Λ. Βασ. Σοφίας».
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας: «η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται, καθώς εγκυμονείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, ενώ απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στη συγκεκριμένη περιοχή, η κυκλοφορία οχημάτων και πεζών, η λειτουργία των υποδομών και των κοινοφελών εγκαταστάσεων του σημείου πραγματοποίησής της».
