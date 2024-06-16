Γιορτή του Πατέρα: Η Δέσποινα Καμπούρη γράφει για τον μπαμπά της και συγκινεί

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του έχει τρελή αδυναμία –κι εκείνος το ίδιο φυσικά- και το εκδηλώνει με κάθε τρόπο.

Ο Αντρέας Καμπούρης είναι ο βράχος της, ο άνθρωπος που βρίσκεται πάντα στο πλευρό της, ο λατρεμένος παππούς των κοριτσιών της και το καταφύγιό της σε κάθε δυσκολία που μπορεί να τύχει στον δρόμο της. Σήμερα, στη γιορτή του πατέρα η Δέσποινα Καμπούρη δημοσίευσε ένα medley φωτογραφιών από την παιδική της ηλικία ως και σήμερα και έγραψε:

Διαβάστε περισσότερα στο womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.