Τουλάχιστον 14 Ιορδανοί και πέντε Ιρανοί προσκυνητές έχασαν τη ζωή τους στη Σαουδική Αραβία στη διάρκεια του μεγάλου ετήσιου προσκυνήματος, του χατζ, που πραγματοποιείται μέσα σε αφόρητη ζέστη, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές των χωρών τους χωρίς να διευκρινίσουν τα αίτια των θανάτων τους.

Το ετήσιο προσκύνημα του χατζ, ένας από τους πέντε στύλους του ισλάμ, άρχισε την Παρασκευή στη Μέκκα, στη δυτική Σαουδική Αραβία, με τη συμμετοχή άνω του 1,8 εκατομμυρίου πιστών, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν έρθει από το εξωτερικό.

Φέτος εξελίσσεται μέσα στο καλοκαίρι, σε μια από τις πιο ζεστές περιφέρειες του κόσμου όπου το θερμόμετρο έφθασε χθες, Σάββατο, τους 46 βαθμούς Κελσίου.

Οι σαουδαραβικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τον αριθμό των κρουσμάτων υπερθερμίας μεταξύ των προσκυνητών, όμως πέρυσι είχαν καταγραφεί περισσότερες από 10.000 περιπτώσεις, σύμφωνα με τις ίδιες, το 10% των οποίων ήταν κρούσματα θερμοπληξίας, που είναι και τα σοβαρότερα.

«Δεκατέσσερις Ιορδανοί προσκυνητές πέθαναν και αγνοείται η τύχη 17 άλλων στη διάρκεια των τελετουργιών του χατζ», ανακοίνωσε σήμερα το ιορδανικό υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Petra.

«Το υπουργείο παρακολουθεί μαζί με τις αρμόδιες σαουδαραβικές αρχές τις διαδικασίες ταφής των προσκυνητών και της μεταφοράς των σορών αυτών των οποίων οι οικογένειες επιθυμούν τη μεταφορά τους στο βασίλειο», πρόσθεσε διευκρινίζοντας ότι οι έρευνες συνεχίζονται για να βρεθούν οι 17 αγνοούμενοι προσκυνητές.

Ο επικεφαλής της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου Πιρχοσεΐν Κοολιβάντ δήλωσε από την πλευρά του ότι «πέντε ιρανοί προσκυνητές έχασαν τη ζωή τους (...) στη Μέκκα και τη Μεδίνα στη διάρκεια του φετινού χατζ».

Οι λεπτομέρειες για τις συνθήκες των θανάτων αυτών των προσκυνητών δεν έγιναν αμέσως γνωστές.

Όλοι οι μουσουλμάνοι οφείλουν να κάνουν το προσκύνημα στη Μέκκα τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους, εφόσον έχουν τα μέσα γι' αυτό. Το χατζ αποτελείται από μια σειρά τελετουργιών που ολοκληρώνονται σε διάστημα τεσσάρων ημερών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.